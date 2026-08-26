Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan algunos expertos.

Los pies suelen quedar relegados en la rutina diaria de higiene , aunque soportan el peso del cuerpo y pasan varias horas encerrados en el calzado.

Por eso, distintos especialistas en podología insisten en un hábito simple pero efectivo: lavarlos todos los días con jabón neutro y agua tibia.

Por qué recomiendan este hábito los expertos

A diferencia de otros tratamientos caseros con sal o vinagre, este método no busca un efecto exfoliante inmediato. Su función es prevenir infecciones, evitar el mal olor y mantener la piel en buen estado a largo plazo.

Lavarse los pies con jabón neutro y agua: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto los expertos Gemini.

El jabón neutro tiene un pH suave y no contiene fragancias agresivas. Esa característica lo vuelve ideal para una zona con piel sensible, expuesta todos los días a la transpiración y al roce del calzado cerrado.

Según coinciden distintos especialistas, lavar los pies a diario con agua tibia y jabón neutro es el primer paso para evitar hongos y bacterias. La combinación limpia sin alterar la barrera natural de la piel.

Cómo hacerlo correctamente y qué errores evitar

El paso a paso que recomiendan los podólogos es sencillo:

Mojar los pies con agua tibia, nunca demasiado caliente.

Aplicar jabón neutro y frotar con suavidad, con especial atención en los talones y entre los dedos.

Enjuagar bien con agua limpia.

Secar minuciosamente, sobre todo en los espacios interdigitales.

Este último paso es el que más se suele descuidar. La humedad retenida entre los dedos es una de las principales causas de la aparición de hongos, como el pie de atleta.

Los especialistas también recomiendan sumar calcetines de algodón, que absorben mejor la transpiración, y evitar caminar descalzo en vestuarios o piletas públicas. Esos espacios concentran microorganismos que se adhieren fácilmente a la piel.

Este hábito no reemplaza la consulta con un profesional ante problemas persistentes. Sin embargo, la mayoría de las infecciones y molestias en los pies se pueden prevenir con una higiene diaria simple y sostenida en el tiempo.

Para quienes pasan muchas horas paradas o caminando, sumar este hábito a la rutina nocturna ayuda además a reducir la sensación de cansancio. El agua tibia favorece la circulación y relaja la zona antes de dormir.

Los especialistas remarcan que este hábito cobra mayor relevancia en personas con sudoración excesiva o con antecedentes de hongos en las uñas. En esos casos, la constancia diaria hace una diferencia notoria frente a la aparición de nuevos brotes.

También recomiendan revisar los pies con regularidad mientras se realiza el lavado. Detectar a tiempo cambios de color, ampollas o pequeñas heridas permite consultar antes de que el problema se agrave.

El calzado cumple un rol clave en este cuidado diario. Optar por materiales transpirables y evitar el uso prolongado de zapatillas cerradas reduce la humedad acumulada, uno de los principales factores que favorecen las infecciones.

A diferencia de los remojos con sal o vinagre, pensados como un plus ocasional, el lavado con jabón neutro y agua es la base mínima que los podólogos consideran indispensable. Se trata de un hábito de bajo costo, sin contraindicaciones, que se puede sostener todos los días sin generar resequedad ni irritación en la piel.