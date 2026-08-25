Tras más de 40 años de servicio, la Armada Argentina anunció el retiro de una aeronave héroe en la Guerra por Malvinas.

La Armada Argentina anunció el retiro definitivo de los cazabombarderos Super Étendard, una de las aeronaves más emblemáticas de la Aviación Naval y protagonista de algunas de las operaciones más recordadas de la Guerra de Malvinas en 1982.

Este 20 de agosto se realizó una ceremonia en la Base Aeronaval Punta Indio donde se destacó el labor de estas aeronaves y se anunció un plan de reestructuración y modernización de medios y capacidades llamado “Plan Dédalo”, el cual marcará el final de muchas aeronaves que fueron importantes para la aviación militar nacional.

La decisión marca el final de más de cuatro décadas de servicio de un sistema de armas que formó parte de la capacidad de combate aeronaval del país desde principios de los años 80. Con esta medida, los aviones dejan oficialmente de integrar la estructura operativa de la fuerza.

Los Super Étendard, fabricados por la empresa francesa Dassault Aviation, adquirieron notoriedad internacional durante el conflicto del Atlántico Sur debido a su capacidad para utilizar los misiles antibuque AM39 Exocet, considerados en aquella época una de las armas más avanzadas para ataques navales.

El avión que dejó una huella en la Guerra de Malvinas

La llegada de los primeros Super Étendard a la Argentina se concretó en 1981. Pocos meses después, las aeronaves participaron de la Guerra de Malvinas, donde ejecutaron misiones que quedaron grabadas en la historia militar del país.

Entre los hechos más destacados se encuentran los ataques contra los buques británicos:

HMS Sheffield

Atlantic Conveyor

Estas operaciones demostraron la efectividad de la combinación entre el avión y el misil Exocet, generando un fuerte impacto en las tácticas navales modernas.

Tras más de 40 años de servicio, la Armada Argentina anunció el retiro de una aeronave héroe en la Guerra por Malvinas. Zona Militar

A lo largo de los años, la flota fue sometida a distintos procesos de mantenimiento y modernización para extender su vida útil. Sin embargo, las dificultades para conseguir repuestos y el paso del tiempo terminaron condicionando su continuidad operativa.

Por qué la Armada decidió retirar los Super Étendard

La salida definitiva de los Super Étendard responde a una combinación de factores técnicos y logísticos. Se trata de un sistema de armas con más de 40 años de antigüedad, cuya sostenibilidad se volvió cada vez más compleja.

Además del desgaste natural de las aeronaves, la disponibilidad de componentes y la evolución tecnológica de la aviación militar hicieron necesario avanzar hacia otras capacidades para la defensa aeronaval.

El retiro de estos cazabombarderos representa el cierre de una etapa histórica para la Aviación Naval Argentina. Si bien ya no formarán parte de las operaciones de la fuerza, los Super Étendard permanecen como uno de los símbolos más reconocidos de la participación argentina en la Guerra de Malvinas y de la historia reciente de las Fuerzas Armadas.