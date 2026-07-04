Ni detergente ni jabón: el truco eficaz para sacar los rayones de los lentes en segundos.

En esta noticia Las causas más frecuentes de los rayones en los lentes

Con el paso del tiempo, es común que los cristales de los anteojos comiencen a presentar pequeñas marcas debido al uso cotidiano. La suciedad, el contacto con distintas superficies y una limpieza inadecuada pueden deteriorar su apariencia y reducir la nitidez al mirar.

Aunque muchos creen que la única solución es cambiar los lentes, existen métodos caseros que ayudan a disimular algunas imperfecciones y a prolongar su buen estado. Utilizados correctamente, estos consejos pueden convertirse en una alternativa práctica antes de pensar en un reemplazo.

Las causas más frecuentes de los rayones en los lentes

El desgaste de los anteojos suele estar relacionado con hábitos que pasan desapercibidos en la rutina diaria. Entre los factores más comunes se encuentran la limpieza con materiales que no son adecuados, el almacenamiento sin una funda protectora, el contacto con polvo o partículas abrasivas y el uso constante sin realizar un mantenimiento periódico.

Aunque los tratamientos antirreflejo y endurecidos reducen el riesgo, ningún lente es inmune al desgaste. Por eso, la limpieza correcta es clave para evitar daños mayores.

¿Qué no usar para limpiar los lentes?

Muchos creen que el vinagre, el limón o los limpiadores abrasivos son efectivos, pero estos productos pueden deteriorar el recubrimiento y empeorar los rayones. Tampoco se recomienda el jabón común, ya que deja residuos que generan reflejos incómodos.

Los elementos recomendados por ópticos

Para una limpieza segura y efectiva, los expertos sugieren:

Agua corriente: elimina polvo y partículas sin dañar el cristal.

Jabón neutro: ayuda a remover grasa y suciedad sin afectar el tratamiento del lente.

Paño de microfibra: evita pelusas y arañazos.

Limpiador óptico o toallitas especiales: opción práctica para viajes o uso diario.

Paso a paso para reducir rayones y mejorar la visión

Coloca los lentes bajo el grifo y humedece toda la superficie. Aplica una pequeña cantidad de jabón neutro con los dedos y frota suavemente en círculos. Enjuaga con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de espuma. Seca con un paño limpio y suave, sin presionar demasiado.

Ni detergente ni jabón: el sencillo truco para sacar los rayones de los lentes sólo un minuto

Este método no elimina rayones profundos, pero reduce marcas superficiales y mejora la transparencia de los cristales. Además, prolonga la vida útil de las gafas y evita gastos innecesarios en reemplazos.

Consejos para prevenir rayones en el futuro

Guarda siempre los lentes en su estuche rígido.

Evita limpiarlos en seco o con ropa.

Usa gamuzas limpias y productos específicos para óptica.

No los expongas a superficies abrasivas ni a temperaturas extremas.

La recomendación de General Ópticas se viralizó porque es económica, rápida y segura. No requiere productos caros ni herramientas especiales, y se puede aplicar en casa en menos de cinco minutos.