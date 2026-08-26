Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 26 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2376 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

1° 2376 11° 3789 2° 3567 12° 5817 3° 4359 13° 9622 4° 7556 14° 4657 5° 5535 15° 3017 6° 6636 16° 2573 7° 7713 17° 4873 8° 6801 18° 9345 9° 4843 19° 6527 10° 5874 20° 3744

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas simboliza pasión y cambio: una energía interna que busca transformarte.

Si controlas el fuego hay poder creativo; si te quema, alerta de conflictos, exceso o desgaste.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.