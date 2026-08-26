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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 26 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2376 - Las Llamas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

 1°2376 11°3789
 3567  12°5817
 3°4359 13°9622 
 7556  14°4657 
 5535  15°3017 
 6°6636  16°2573
 7713  17°4873 
 6801  18°9345 
 4843  19°6527 
 10°5874 20°3744 

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Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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