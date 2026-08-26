Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 26 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2376 - Las Llamas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto
|1°
|2376
|11°
|3789
|2°
|3567
|12°
|5817
|3°
|4359
|13°
|9622
|4°
|7556
|14°
|4657
|5°
|5535
|15°
|3017
|6°
|6636
|16°
|2573
|7°
|7713
|17°
|4873
|8°
|6801
|18°
|9345
|9°
|4843
|19°
|6527
|10°
|5874
|20°
|3744
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con Las Llamas simboliza pasión y cambio: una energía interna que busca transformarte.
Si controlas el fuego hay poder creativo; si te quema, alerta de conflictos, exceso o desgaste.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.