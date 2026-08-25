Si buscas un jabón para aclarar la piel que pueda incorporarse fácilmente a la rutina de cuidado personal, en el ecommerce de Walmart aparece un set de seis jabones de arroz tailandés de 65 gramos cada uno que puede ser muy útil para la limpieza facial y el recupero del tono natural de la piel.

El producto tiene un precio publicado de $139 pesos y se promociona como una alternativa para limpiar, aclarar y exfoliar la piel.

La descripción del artículo señala que su fórmula contiene leche de arroz y vitaminas, además de extractos de leche natural. De acuerdo con la información del vendedor, el jabón ayuda a realizar una limpieza profunda y a exfoliar suavemente la piel, por lo que puede ser una opción para quienes buscan productos enfocados en mejorar la apariencia de manchas y otras imperfecciones.

Jabón para aclarar la piel sin pagar mucho. Walmart

Jabón de arroz tailandés para aclarar y exfoliar la piel

El jabón de arroz tailandés Set 6 Rm Beauty contiene seis piezas de 65 gramos. Según la publicación de Walmart, está elaborado con una fórmula enriquecida con leche de arroz de grano y extractos de leche natural. El producto también se promociona por su aroma natural y su capacidad para limpiar la piel.

Entre sus características destaca la acción exfoliante de los gránulos, que, según la descripción comercial, ayudan a remover impurezas y favorecen una limpieza suave sin irritar la piel. La publicación señala además que el producto puede utilizarse para diferentes tipos de piel. Como ocurre con cualquier cosmético, conviene revisar sus ingredientes y suspender su uso si provoca irritación.

El método definitivo para una limpieza facial completa: estos productos de Mercadona dejan la piel fresca y luminosa. ChatGPT

Jabón de ácido kójico: la otra opción que está agotada

Otra alternativa publicada en el ecommerce es el jabón para aclarar la piel YONGSHENG con ácido kójico, aunque actualmente aparece como agotado. La descripción comercial indica que está pensado para rostro y cuerpo y que su ingrediente principal es el ácido kójico.

Según la información de la publicación, este ingrediente se utiliza en productos cosméticos dirigidos a mejorar la apariencia de manchas oscuras, marcas posteriores al acné, pecas y pigmentación relacionada con la exposición solar.

¿Dónde comprarlo y cuánto vale? Walmart

El ácido kójico es un compuesto utilizado en cosmética por su efecto sobre la producción de melanina, pero su disponibilidad y precio pueden cambiar cuando el producto vuelva a estar disponible.