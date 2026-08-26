Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este miércoles, 26 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las valores de mercado de los principales criptoactivos:

El Bitcoin, con un precio actual de 78,518.49 dólares y 125,527,509.96 pesos argentinos, ha presentado una ligera baja del 0.78% en las últimas 24 horas. A pesar de esta variación negativa, el interés en la criptomoneda sigue siendo elevado, reflejando un mercado volátil pero resiliente que atrae tanto a inversores nuevos como experimentados.

Por otro lado, el Ethereum se encuentra valorado en 2,464.05 dólares y 3,939,276.74 pesos argentinos, con una variación de -0.64% en el último día. Esta leve disminución no ha afectado el creciente reconocimiento de Ethereum como una plataforma clave para aplicaciones descentralizadas, lo que sugiere un potencial de recuperación y crecimiento a mediano y largo plazo.