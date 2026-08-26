Este miércoles, 26 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8831 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 26 de agosto

1° 8831 11° 1944 2° 3794 12° 5273 3° 6767 13° 4351 4° 9726 14° 4995 5° 8377 15° 1341 6° 6426 16° 4157 7° 2517 17° 7781 8° 9784 18° 4510 9° 1807 19° 7465 10° 0021 20° 7052

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con la luz simboliza claridad, guía y esperanza. Puede indicar que comprendes mejor una situación o ves soluciones antes ocultas.

Una luz brillante y cálida sugiere protección y crecimiento. Una luz débil o intermitente apunta a dudas y a la necesidad de introspección.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.