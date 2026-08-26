Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9771 (Excremento) y las letras son: M N S Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

1° 9771 11° 9476 2° 4043 12° 3035 3° 0519 13° 4326 4° 5927 14° 1883 5° 4931 15° 2406 6° 0833 16° 9460 7° 7215 17° 5869 8° 7501 18° 4730 9° 8569 19° 7795 10° 4153 20° 8414

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 4410 - La Leche.

1° 4410 11° 9859 2° 1475 12° 6321 3° 4787 13° 5686 4° 8337 14° 1583 5° 8134 15° 4610 6° 1728 16° 6923 7° 4371 17° 8885 8° 0466 18° 2966 9° 7807 19° 6454 10° 1937 20° 3331

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación y transformación: dejar atrás lo tóxico y aligerar cargas emocionales.

También puede aludir a recursos y prosperidad, o a vergüenza y culpa; su sentido exacto depende del contexto y de cómo te sentiste en el sueño.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche suele simbolizar nutrición, protección y abundancia. Sugiere crecimiento personal y cuidado del bienestar emocional.

Si la leche está derramada, agria o sucia, advierte de pérdidas o frustración. En cambio, blanca y fresca augura prosperidad y vínculos sanos.