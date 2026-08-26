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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9771 (Excremento) y las letras son: M N S Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

 1°9771 11°9476 
 4043  12°3035
 3°0519  13°4326 
 5927  14°1883 
 4931  15°2406 
 6°0833  16°9460
 7215  17°5869 
 7501  18°4730 
 8569  19°7795 
 10°4153  20°8414 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 4410 - La Leche.

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 1°4410 11°9859 
 1475   12°6321
 3°4787  13°5686 
 8337  14°1583 
 8134  15°4610 
 6°1728  16°6923
 4371  17°8885 
 0466  18°2966 
 7807  19°6454 
 10°1937  20°3331 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación y transformación: dejar atrás lo tóxico y aligerar cargas emocionales.

También puede aludir a recursos y prosperidad, o a vergüenza y culpa; su sentido exacto depende del contexto y de cómo te sentiste en el sueño.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche suele simbolizar nutrición, protección y abundancia. Sugiere crecimiento personal y cuidado del bienestar emocional.

Si la leche está derramada, agria o sucia, advierte de pérdidas o frustración. En cambio, blanca y fresca augura prosperidad y vínculos sanos.