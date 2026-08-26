En esta noticia
Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9771 (Excremento) y las letras son: M N S Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto
|1°
|9771
|11°
|9476
|2°
|4043
|12°
|3035
|3°
|0519
|13°
|4326
|4°
|5927
|14°
|1883
|5°
|4931
|15°
|2406
|6°
|0833
|16°
|9460
|7°
|7215
|17°
|5869
|8°
|7501
|18°
|4730
|9°
|8569
|19°
|7795
|10°
|4153
|20°
|8414
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 26 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 4410 - La Leche.
|1°
|4410
|11°
|9859
|2°
|1475
|12°
|6321
|3°
|4787
|13°
|5686
|4°
|8337
|14°
|1583
|5°
|8134
|15°
|4610
|6°
|1728
|16°
|6923
|7°
|4371
|17°
|8885
|8°
|0466
|18°
|2966
|9°
|7807
|19°
|6454
|10°
|1937
|20°
|3331
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento suele simbolizar liberación y transformación: dejar atrás lo tóxico y aligerar cargas emocionales.
También puede aludir a recursos y prosperidad, o a vergüenza y culpa; su sentido exacto depende del contexto y de cómo te sentiste en el sueño.
¿Qué significa soñar con la leche?
Soñar con la leche suele simbolizar nutrición, protección y abundancia. Sugiere crecimiento personal y cuidado del bienestar emocional.
Si la leche está derramada, agria o sucia, advierte de pérdidas o frustración. En cambio, blanca y fresca augura prosperidad y vínculos sanos.