Cuando se habla de mate, Argentina suele aparecer como una de las primeras referencias. Sin embargo, existe un pequeño pueblo del sur de Italia donde esta infusión también forma parte de la identidad y las costumbres de sus habitantes.

Se trata de Lungro, una localidad de Calabria conocida por su fuerte herencia cultural y por mantener una particular tradición vinculada al mate. De hecho, el pueblo llegó a ser conocido como la “capital europea del mate”.

Pero hay un detalle que lo hace todavía más curioso: aunque la infusión es la misma, los lungreses no toman mate exactamente de la misma manera que en Argentina.

Lungro, el pueblo italiano donde el mate se convirtió en tradición

La presencia del mate en Lungro está relacionada con los vínculos migratorios que la localidad mantuvo durante décadas con América del Sur, especialmente con países como Argentina y Uruguay.

Los habitantes que emigraron llevaron consigo costumbres y rituales que, con el tiempo, también fueron incorporados por quienes permanecieron en Italia.

Así, el mate dejó de ser una bebida llegada desde otro continente para convertirse en parte de las reuniones familiares y de la vida cotidiana de Lungro.

El pueblo de Italia donde toman mate. Imagen creada con ChatGPT

El mate de Lungro es diferente al argentino

Aunque se utiliza la misma infusión, la forma de preparar y compartir el mate presenta diferencias con respecto al ritual argentino.

En Lungro, el termo prácticamente no forma parte del ritual. El mate tradicional se prepara en la casa, con una pava, y se comparte principalmente durante el desayuno o en reuniones familiares.

La diferencia más llamativa aparece en el sabor: en Lungro el mate suele tomarse dulce. Los habitantes acostumbran agregarle azúcar y, en algunas familias, incluso lo preparan con leche.

De esta manera, mientras en Argentina el mate amargo es una de las formas más tradicionales de consumirlo, en Lungro la versión dulce ocupa un lugar destacado.

El mate de Lungro es diferente al argentino.

El Festival del Mate de Lungro

La importancia que tiene esta bebida en la localidad también quedó reflejada en la creación de un Festival del Mate, una celebración que reúne a vecinos y visitantes alrededor de esta particular tradición.

El festival comenzó a realizarse el 1 de agosto, una fecha que no fue elegida al azar y que forma parte de la identidad de esta celebración.

Durante el encuentro, el mate ocupa el centro de distintas actividades y se convierte en una oportunidad para reivindicar una costumbre que une la historia de Lungro con América del Sur.

Una tradición que une Italia y Argentina

El caso de Lungro demuestra cómo una costumbre puede viajar miles de kilómetros y adquirir características propias al incorporarse a otra cultura.

El mate que se toma en este pueblo italiano no es idéntico al ritual argentino: cambia la preparación, suele utilizarse azúcar y hasta puede incorporarse leche. Sin embargo, mantiene uno de sus aspectos fundamentales: compartir la infusión como una forma de encuentro.

Por eso, Lungro se convirtió en un curioso punto del mapa europeo para los amantes del mate y en un ejemplo de cómo una tradición asociada a Argentina logró echar raíces en el sur de Italia.