La acumulación de grasa en la freidora de aire es uno de los problemas más habituales entre quienes utilizan este electrodoméstico con frecuencia. Con el uso constante, el aceite, los jugos que desprenden los alimentos y los restos de comida terminan adheridos al canasto, la rejilla y las paredes interiores. Además de dificultar la limpieza, estos residuos pueden generar malos olores al cocinar e incluso afectar el rendimiento del aparato.

Aunque el vinagre y el bicarbonato de sodio suelen ser las soluciones caseras más conocidas para eliminar la suciedad, existe un método sencillo que solo requiere dos ingredientes de uso común y que ayuda a retirar la grasa incrustada sin dañar el recubrimiento antiadherente.

El truco para eliminar la grasa sin afectar la freidora de aire

Una de las opciones más efectivas consiste en preparar una mezcla de jabón blanco rallado con agua caliente. Esta combinación ayuda a aflojar la grasa adherida y facilita su eliminación sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

El agua caliente reblandece los residuos endurecidos, mientras que el jabón blanco actúa sobre la grasa acumulada, permitiendo retirarla fácilmente con una esponja suave o un paño de microfibra.

Para realizar este procedimiento solo necesitas:

Dos cucharadas de jabón blanco rallado.

Medio litro de agua caliente.

Un recipiente.

Una esponja suave o un paño de microfibra.

Un cepillo de cerdas suaves (opcional).

Se trata de elementos fáciles de conseguir y que, en la mayoría de los casos, ya están disponibles en casa.

Cómo limpiar la freidora paso a paso

El proceso es rápido y sencillo:

Disuelve el jabón blanco rallado en el agua caliente hasta obtener una mezcla uniforme.

Retira el canasto y la rejilla de la freidora.

Coloca ambas piezas en remojo durante 15 o 20 minutos.

Después, frota con suavidad las zonas donde permanezcan restos de grasa utilizando una esponja blanda o, si es necesario, un cepillo de cerdas suaves.

Limpia el interior del aparato con un paño ligeramente humedecido con la misma preparación, evitando que el agua entre en contacto con las partes eléctricas.

Finalmente, enjuaga las piezas con agua limpia, sécalas por completo y vuelve a colocarlas.

Consejos para evitar que la grasa vuelva a acumularse

Para mantener la freidora en buen estado durante más tiempo, los especialistas recomiendan:

Lavar el canasto y la rejilla después de cada uso, una vez que se hayan enfriado.

Retirar los restos de alimentos antes de que se resequen.

Evitar cocinar con exceso de aceite cuando sea posible.

Realizar una limpieza profunda del interior cada pocas semanas para impedir que la grasa se adhiera de forma permanente.

Con una limpieza periódica y algunos cuidados básicos, es posible evitar que la suciedad se acumule y prolongar la vida útil de la freidora de aire.