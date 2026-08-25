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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que azotará este miércoles 26 de agosto a San Juan, entre otras provincias cercanas a la cordillera.

Según las proyecciones, se prevé fuertes nevadas persistentes en las zonas de mayor altura, sumado a lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

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Temporal en San Juan: cómo estará el clima el miércoles 26 de agosto

Las zonas afectadas de San Juan serán en la región precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, y Ullum.

De acuerdo al SMN, se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Si bien en las regiones de mayor altura habrán temperaturas bajo cero, en la ciudad de San Juan la máxima para el miércoles 26 será de 29° y la mínima de 10°.

Alerta por lluvias en Argentina.
Alerta por lluvias en Argentina.Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima en Mendoza

La zona de la cordillera de Malargüe y San Rafael se verán afectadas por fuertes nevadas persistentes, que acumularán valores de entre 160 y 150 cm durante todo el período.

Además, estará acompañado con vientos intensos que pueden reducir el nivel de visibilidad, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas, las zonas de la cordillera mantendrán climas de -8° y máximas de -2°.

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El clima en Buenos Aires este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas de 10° de mínima y 19° de máxima.

Mientras que se prevén lluvias para el jueves 27 de agosto, con una mínima de 14° y una máxima de 18°.