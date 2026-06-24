Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock / Canva

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos correspondiente a la última semana de junio, período en el que jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones previstas recibirán uno de los depósitos más esperados del mes: el medio aguinaldo.

Desde el 24 de junio, los beneficiarios que todavía no hayan percibido el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre accederán al pago según el esquema habitual de acreditación, organizado de acuerdo con la terminación del DNI.

¿Quiénes cobran el aguinaldo a partir del miércoles 24 de junio?

Con la mayor parte del cronograma ya ejecutado, ANSES continuará durante los próximos días con el pago de los haberes mensuales y del aguinaldo para un conjunto específico de titulares del sistema previsional.

ANSES continuará durante los próximos días con el pago de los haberes mensuales y del aguinaldo para un conjunto específico de titulares del sistema previsional. Fuente: Shutterstock

A partir del miércoles 24, la acreditación alcanzará tanto a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo como a quienes perciben montos superiores.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuánto cobran los jubilados en junio con aumento, bono y aguinaldo

En junio, la jubilación mínima se ubicó en $403.317,99 luego de la actualización del 2,58% aplicada por movilidad.

A ese importe se le adiciona el bono extraordinario de $70.000, destinado a los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional.

También se suma la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. Para quienes perciben la mínima, el medio aguinaldo equivale a $201.659.

Así, los jubilados que cobran el haber mínimo alcanzan en junio un ingreso bruto total de $674.976,99, al contemplar el haber mensual, el refuerzo y el SAC.

Cuánto cobran PUAM y Pensiones No Contributivas con aguinaldo

El organismo previsional también detalló los montos correspondientes a otros grupos incluidos en el esquema de pagos de junio.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán un total de $553.981,59, cifra que contempla el haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario.

Por su parte, quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán $493.483,89, incluidos los adicionales previstos para este mes.

En el caso de los jubilados con ingresos superiores a la mínima, el monto del aguinaldo será más alto, ya que se calcula en función del haber correspondiente. La jubilación máxima quedó establecida en $2.713.948,17, por lo que el medio aguinaldo asciende a $1.356.974, lo que dará lugar a acreditaciones significativamente superiores durante junio.