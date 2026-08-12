Se viene la lluvia de meteoros del año con bolas de fuego y hasta 100 estrellas fugaces por hora

La lluvia de meteoros más esperada del verano ya llegó y promete un espectáculo celestial inolvidable. En 2026, las Perseidas se posicionan como el evento astronómico estelar de agosto, capaz de regalar noches llenas de estrellas fugaces brillantes, algunas de ellas convertidas en impresionantes bolas de fuego.

Este fenómeno, visible principalmente desde el hemisferio norte, genera gran expectativa entre aficionados y observadores ocasionales que buscan cielos despejados para disfrutar de uno de los momentos más mágicos del año.

Con condiciones especialmente favorables, la lluvia de estrellas Perseidas 2026 se perfila como la mejor oportunidad para contemplar meteoros en cantidades notables y con gran intensidad visual.

Se viene la lluvia de meteoros del año con bolas de fuego y hasta 100 estrellas fugaces por hora EFE

¿Cuándo ocurre el pico máximo de las Perseidas 2026?

El pico de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas 2026 se concentra en la noche del 12 al 13 de agosto. Según la International Meteor Organization (IMO) en su calendario oficial de 2026, el máximo principal se espera entre las 02:00 y 04:00 UT del 13 de agosto, aunque la actividad elevada se extiende desde la noche del 12.

La NASA confirma que el periodo óptimo abarca desde la noche del 12 hasta la madrugada del 13 de agosto, con buenas tasas también en las noches cercanas. El fenómeno está activo desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, pero es en estas fechas centrales cuando se alcanza el mayor número de estrellas fugaces.

De esta manera, coincide con otro evento histórico, tal como es el eclipse solar total del 12 de agosto. Por esta razón, algunas Perseidas podrían verse durante la fase de totalidad del eclipse, porque la oscuridad repentina reduce el brillo del Sol y permite detectar meteoros que normalmente pasarían desapercibidos durante el día.

¿Por qué se habla de bolas de fuego y hasta 100 estrellas fugaces por hora?

Las Perseidas son famosas por producir meteoros rápidos y brillantes, muchos de los cuales dejan largas estelas luminosas. La NASA explica que, bajo condiciones ideales —cielo muy oscuro y el radiante alto—, se pueden observar entre 50 y 100 meteoros por hora.

Algunas de estas partículas más grandes generan bolas de fuego, explosiones de luz y color más intensas y persistentes que un meteoro común. El origen de esta lluvia de estrellas es el cometa 109P/Swift-Tuttle, cuyos restos de polvo chocan contra la atmósfera terrestre a unos 59 km/s.

En 2026, la coincidencia con la luna nueva el 12 de agosto elimina la luz lunar, lo que favorece la visibilidad de más meteoros, incluyendo los más débiles, según reportes de NASA y la IMO.

Se viene la lluvia de meteoros del año con bolas de fuego y hasta 100 estrellas fugaces por hora EFE

¿Se podrán ver las Perseidas desde México y a qué hora?

La lluvia de meteoros Perseidas 2026 será visible en todo México, aunque con una actividad algo menor que en latitudes medias-altas del hemisferio norte, debido a que el radiante (en la constelación de Perseo) no se eleva tanto. Expertos del Instituto de Astronomía de la UNAM destacan que la luna nueva permitirá cielos más oscuros, ideales para la observación.

El mejor momento es desde cerca de la medianoche hasta el amanecer del 13 de agosto (hora del centro de México), cuando el radiante gana altura. Los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, no solo cerca de Perseo.

¿Cómo observar mejor esta lluvia de estrellas y bolas de fuego?

Para aprovechar al máximo la lluvia de meteoros del año, es recomedable: