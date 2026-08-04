El próximo 12 de agosto de 2026, el mundo será testigo de uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes de los últimos años: un eclipse solar total que recorrerá parte del hemisferio norte y podrá observarse, de forma total o parcial, desde Europa, América del Norte y África.

Durante este fenómeno, la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, bloqueando gran parte de su luz y permitiendo que la corona solar, la atmósfera más externa de nuestra estrella, sea visible durante unos minutos. Este tipo de eclipses son poco frecuentes y suelen atraer a millones de personas, científicos y aficionados a la astronomía.

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España será uno de los grandes protagonistas del evento, ya que tendrá la mayor franja de totalidad de Europa. El eclipse cruzará la península de oeste a este antes de continuar hacia las Islas Baleares.

También podrá observarse de forma total en Groenlandia, Islandia y una pequeña parte del noreste de Portugal, mientras que numerosas regiones de Europa, Canadá, Estados Unidos y el noroeste de África disfrutarán de un eclipse parcial.

¿El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se verá en México?

La respuesta es no. De acuerdo con la trayectoria oficial del eclipse, México no se encuentra dentro de la zona de visibilidad, por lo que el fenómeno no podrá observarse desde el territorio nacional, ni siquiera de manera parcial.

Sin embargo, el eclipse sí será seguido desde México mediante transmisiones en vivo de observatorios y agencias espaciales. Además, especialistas recuerdan que, cuando un eclipse sí es visible desde una región, nunca debe observarse directamente sin filtros certificados, ya que las gafas de sol convencionales no protegen la vista frente a la intensa radiación solar.

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El impacto tiene un eclipse solar sobre la Tierra

Aunque un eclipse solar no provoca cambios permanentes en el planeta, durante los minutos que dura sí genera algunos efectos naturales muy llamativos. La disminución repentina de la luz solar ocasiona un descenso temporal de la temperatura ambiente, cambios en la dirección del viento y variaciones en la iluminación del paisaje.

En el comportamiento animal también se han documentado reacciones curiosas. Algunas aves dejan de cantar, insectos nocturnos comienzan su actividad antes de tiempo y especies diurnas buscan refugio al interpretar que ha llegado la noche.

En ciertas zonas agrícolas también pueden observarse respuestas momentáneas de algunas plantas, como el cierre parcial de flores y hojas debido a la reducción de la luz.

Respecto a los mares, un eclipse solar por sí solo no provoca mareas extraordinarias. Las mareas continúan siendo consecuencia de la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, aunque cuando coinciden determinadas fases lunares pueden presentarse mareas vivas, un fenómeno independiente del oscurecimiento del Sol.

Expertos aseguran que será uno de los eclipses solares más impactantes del siglo XXI por su duración y rareza. ChatGPT - creada con IA

Amuletos que muchas personas llevan durante un eclipse solar

Además del interés científico, los eclipses también tienen un importante componente cultural y espiritual en distintas partes del mundo.

Muchas personas consideran que representan un momento de transformación, renovación y nuevos comienzos, por lo que acostumbran llevar consigo pequeños amuletos con un significado especial.

Entre los objetos más populares se encuentran una hoja de laurel, asociada con la protección y la prosperidad; una moneda, que simboliza la abundancia económica; un cuarzo citrino o pirita, relacionados con el éxito y la energía positiva; y una pulsera de hilo rojo, utilizada en diversas tradiciones como símbolo de protección.

Es importante recordar que estos amuletos forman parte de creencias espirituales y esotéricas y no existe evidencia científica que demuestre que produzcan efectos reales. Para muchas personas, su valor radica en representar un recordatorio de sus metas personales y en aprovechar el eclipse como una oportunidad para reflexionar, cerrar ciclos e iniciar nuevos proyectos, sin importar si el fenómeno puede observarse directamente desde su país.