La NASA descubrió un planeta que es diez veces más grande que Júpiter, lo que lo convierte en el cuerpo celeste más grande del universo conocido hasta ahora. La investigación publicada en The Astrophysical Journal Letters reveló que este planeta se comporta como una estrella y consume material a un ritmo ocho veces más rápido. El informe de la NASA indicó que el planeta absorbe 6600 millones de toneladas (6.000 millones de toneladas métricas) por segundo. El planeta errante Cha 1107-7626 se sitúa fuera de nuestro sistema solar y se localiza a 620 años luz de la Tierra en la constelación de Chamaeleon. Cabe resaltar que un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros. Aun cuando Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, este nuevo cuerpo supera su masa de cinco a diez veces y continúa creciendo cada segundo. El coautor del estudio, Aleks Scholz, astrónomo de la Universidad de St. Andrews en Escocia, señaló que Cha 1107-7626 tiene entre 1 millón y 2 millones de años y todavía se encuentra en proceso de formación. A pesar de que su apariencia puede indicar lo contrario, en términos astronómicos, el planeta aún se halla en su infancia. Por ejemplo, los planetas de nuestro sistema solar poseen aproximadamente 4500 millones de años. El estudio, dirigido por Víctor Almendros-Abad del Observatorio Astronómico de Palermo y Ray Jayawardhana de la Universidad Johns Hopkins, revela que este planeta atraviesa una fase de formación intensa. Las investigaciones registraron un crecimiento acelerado entre junio y agosto de 2024, detectado mediante el espectrógrafo X-shooter del Very Large Telescope, que analizó luz en un extenso rango de longitudes de onda. La investigación indica que la actividad magnética impulsa la rápida acumulación de material, un proceso típicamente asociado con estrellas en formación. Este fenómeno, descrito como una “visión rara” de la infancia de un planeta errante, redefine las teorías sobre la formación y evolución planetaria, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los procesos cósmicos. El telescopio Webb permitió observar **cambios químicos en el disco** circundante del planeta, detectando vapor de agua durante el aumento de crecimiento, un fenómeno no observado anteriormente. Este hallazgo es único, ya que cambios químicos en discos se habían registrado solo alrededor de estrellas y no de planetas. La capacidad de esta herramienta para captar detalles en objetos tenues fue clave para este descubrimiento. Los planetas errantes, también denominados planetas huérfanos, son cuerpos celestes que no poseen vínculo gravitacional con ninguna estrella. Estos se desplazan libremente por el espacio y su origen sigue siendo un asunto de investigación. Un grupo de científicos sostiene que podrían haberse formado en sistemas estelares y posteriormente haber sido expulsados debido a interacciones gravitacionales. En el caso de Cha, los astrónomos sostienen que experimentó un proceso análogo al de una estrella. “Este objeto probablemente se originó de una manera similar a las estrellas, a partir del colapso y fragmentación de una nube molecular”, indicó Scholz. La astrofísica Dra. Núria Miret Roig, de la Universidad de Barcelona, destacó que la relevancia de este nuevo descubrimiento de la NASA radica en una mejora de la comprensión de la acreción, es decir, en la captación de gas y polvo. La única complicación que enfrentan los científicos es que los planetas errantes son invisibles a simple vista, ya que son extremadamente tenues y débiles, lo que complica su detección. “Es fundamental complementar este tipo de investigaciones con análisis sobre su abundancia, composición atmosférica y las características de discos y cuerpos circundantes”, subrayó la experta para profundizar en el estudio de estos “singulares cuerpos celestes”. A pesar de esto, la ciencia avanza en nuevos telescopios que transformarán la manera en que se investigan estos fenómenos. En poco tiempo se podrá establecer el Observatorio Vera C. Rubin, el Telescopio Extremadamente Grande, o ELT, en Chile y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, que se espera esté operativo para 2027. El descubrimiento de Cha 1107-7626 abre nuevas preguntas sobre la formación de planetas errantes. Los astrónomos ahora buscan entender cómo su proceso de desarrollo puede influir en la formación de otros cuerpos celestes en el universo. Este planeta, al comportarse como una estrella, desafía las teorías existentes y podría proporcionar información valiosa sobre los orígenes del sistema solar y más allá. Expertos en astrofísica confirman que el estudio de Cha 1107-7626 no solo redefine lo que se conoce sobre los planetas, sino que también amplía el conocimiento de las interacciones gravitacionales en el espacio.