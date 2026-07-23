La obra del siglo | Italia pone enormes bloques de hormigón en el Mediterráneo para competir con España.

Italia avanza con una megaobra de ingeniería que promete cambiar el mapa del transporte marítimo en Europa. Frente al puerto de Génova, comenzó la construcción de una gigantesca barrera de hormigón que permitirá modernizar una terminal estratégica y fortalecer su posición frente a algunos de los puertos más importantes de España.

El proyecto contempla la instalación de enormes estructuras de hormigón sobre el fondo del mar Mediterráneo, una tarea que exige operaciones de alta precisión debido a la profundidad y al tamaño de cada uno de los bloques que conformarán la nueva infraestructura.

Con esta iniciativa, el país busca mejorar la protección del puerto frente al oleaje, ampliar la capacidad operativa y facilitar el ingreso de embarcaciones de gran porte que hoy dominan el comercio internacional entre Europa, Asia y África.

La gigantesca barrera que transformará el puerto de Génova

La denominada Nueva Diga Foranea reemplazará al rompeolas construido durante la década de 1930, que ya no responde a las necesidades del transporte marítimo moderno. La nueva estructura se levantará mar adentro para ofrecer mejores condiciones de navegación y mayor seguridad a los buques.

La megaobra de infraestructura llevada a cabo por el grupo Webuild en Génova (Fuente: Webuildgroup). Webuildgroup

Uno de los aspectos más complejos de la obra consiste en colocar enormes cajones de hormigón de miles de toneladas sobre el lecho marino, a profundidades que alcanzan los 50 metros. Esta operación es considerada una de las intervenciones portuarias más desafiantes que se ejecutan actualmente en Europa.

El objetivo de competir con los grandes puertos de España

La ampliación permitirá que Génova reciba portacontenedores de hasta 400 metros de eslora, una dimensión que se convirtió en el estándar de las principales rutas comerciales internacionales. Hasta ahora, las limitaciones del puerto italiano dificultaban la llegada de estas embarcaciones.

Gracias a esta modernización, Italia aspira a fortalecer su posición frente a terminales españolas como Valencia, Algeciras y Barcelona, que en los últimos años lograron consolidarse como referentes del tráfico marítimo en el Mediterráneo gracias a su capacidad para operar con barcos de última generación.

Cómo será una de las mayores obras marítimas de Europa

El proyecto demandará una inversión superior a los 1300 millones de euros y su finalización está prevista para 2030. La nueva barrera tendrá una extensión de 6,2 kilómetros y será instalada unos 450 metros más lejos de la costa que la actual, lo que ampliará el espacio disponible para las maniobras portuarias.

Además de los gigantescos bloques de hormigón, la construcción requerirá millones de toneladas de roca y otros materiales para conformar la base que sostendrá toda la estructura. Con esta infraestructura, Génova busca consolidarse como uno de los puertos más modernos y competitivos del Mediterráneo.