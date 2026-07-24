Confirmado: comienza la obra más esperada y renuevan por completo parte de una de las autopistas más importantes de la ciudad.

Las autoridades confirmaron el inicio de una esperada obra de infraestructura sobre uno de los accesos más importantes vinculados con la Autopista La Plata-Buenos Aires. El proyecto contempla una renovación integral del Distribuidor Diagonal 74, una conexión estratégica para miles de conductores que ingresan y salen de la capital bonaerense.

La ejecución estará a cargo de una empresa adjudicataria y comenzará en septiembre, con una inversión superior a los $3.324 millones financiada con recursos propios. Aunque el distribuidor mantendrá su diseño actual, la estructura seguirá preparada para una futura extensión hacia Ensenada y Berisso, con el objetivo de fortalecer la conexión con el Puerto La Plata.

Cómo será la renovación del Distribuidor Diagonal 74

El plan incluye una intervención completa sobre la calzada para mejorar el estado del pavimento y optimizar las condiciones de circulación. Entre los trabajos previstos figuran el retiro del material deteriorado y la colocación de nuevas capas de asfalto de alto rendimiento tanto en carriles como en banquinas, cubriendo más de 47.000 metros cuadrados.

La obra comenzará en septiembre con una inversión superior a los $3.324 millones financiada con recursos propios (Fuente: AUBASA). Instagram/@autopistasdebuenosaires

También se realizarán tareas sobre sectores de hormigón, donde se reemplazarán losas dañadas y se construirán nuevas bases para reforzar la resistencia del distribuidor. Además, se renovarán las juntas de dilatación con materiales modernos para prolongar la vida útil de la infraestructura.

Las mejoras que apuntan a reforzar la seguridad vial

Además de la repavimentación, el proyecto contempla la instalación de nuevas defensas metálicas y de hormigón para incrementar la seguridad vial de quienes transitan por el lugar. A esto se sumará la renovación completa de la señalización horizontal y vertical, junto con la colocación de elementos reflectivos que mejorarán la visibilidad durante la noche y en condiciones climáticas adversas

Las obras también incluirán la modernización del sistema de iluminación, el reemplazo del alambrado perimetral y trabajos sobre las banquinas para facilitar el drenaje del agua. Desde AUBASA señalaron que esta intervención forma parte del plan de infraestructura vial impulsado para mejorar las rutas provinciales.