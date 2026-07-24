La cotización deldólar este viernes, 24 de julio de 2026 llegó a 3214.62 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,03%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -1.32% y en el último año acumula una caída de -13.98%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar repuntó a mitad de periodo con cuatro avances y cerró con cuatro retrocesos consecutivos, quedando con sesgo bajista y balance global equilibrado.

La volatilidad de la última semana del Dólar, con un 6.51%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los demás durante este período.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3214.6201 pesos colombianos, deberán pagar 321462.01 pesos colombianos; para 200 dólares el costo es de 642924.02 pesos colombianos y para 500 dólares asciende a 1607310.05 pesos colombianos.