Bab el-Mandeb: por qué el conflicto en el Mar Rojo afecta la economía mundial y qué impacto tiene en Argentina
Conecta el Mar Rojo con el Océano Índico y era una ruta alternativa al tensionado Ormuz. Pero la aparición de los hutíes hace que el comercio internacional vuelva a sufrir, con impacto global y también con su eco en Argentina.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 24 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.