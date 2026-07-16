Después de un intervalo de 25 años, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ha convocado una licitación para la edificación de la línea F del subte. Este recorrido, que interconectará Barracas con Palermo, es altamente anticipado por los usuarios y contribuirá al incremento de la eficacia del transporte en la capital.

La nueva línea contará con 12 estaciones, las cuales se relacionarán con seis líneas del sistema y dos de ferrocarril. Se anticipa que los trabajos iniciarán el año siguiente y se asignará una inversión de u$s 1.350 millones.

Inaugurarán una nueva línea de subte que unirá los barrios más importantes de la Ciudad (foto: archivo).

El Gobierno de la Ciudad llevará adelante la construcción de la línea F del subte.

La obra civil de la línea F se prevé realizar entre agosto de 2026 y finales de 2030, conforme a la confirmación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es un hito histórico para la Ciudad” , expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en relación a una de las obras de transporte más relevantes de los próximos años.

¿Cómo mejorará el transporte la nueva línea F del subte?

Uno de los puntos clave es que conectará con las seis líneas de subte y con la red ferroviaria metropolitana, a fin de mejorar el transporte y la circulación en la Ciudad.

La línea F unirá Barracas, donde nunca había llegado la red, con Palermo y transitará por las estaciones Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

El papel de la Línea F resultará fundamental en la Ciudad, ya que facilitará el traslado del norte-sur y contribuirá a la descongestión de la Línea C, conectando con el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución y la estación Palermo de la Línea San Martín.

Jorge Macri manifestó: " Hoy damos un paso histórico con la Línea F. Es un orgullo que podamos encarar la obra de infraestructura urbana más grande del país. La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos realizando, como se hizo con el Metrobus y el Paseo del Bajo".

Subte Buenos Aires Emova

Recorrido y estaciones del tren

El recorrido incluirá 12 estaciones y presentará una extensión total de 9,8 kilómetros:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Corrientes

Santa Fe/Pizzurno

Recoleta

Pueyrredón/Hospital Rivadavia

Parque Las Heras/Coronel Díaz

Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

Construcción de la línea F: empleo, tecnología y sustentabilidad.

La construcción de la línea F fomentará el desarrollo económico en los barrios por donde pasará, impulsando negocios locales y creando nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

Asimismo, se prevé que la línea F reduzca en un 30% el tiempo de viaje entre Barracas y Palermo, beneficiando así a miles de usuarios diariamente en su traslado.