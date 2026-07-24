China construyó la “escalera al cielo”, un sistema que permite subir una montaña en apenas 10 minutos. Foto: Copilot IA

En el corazón de la provincia de Jiangxi, China, ha surgido una maravilla de la ingeniería moderna que está revolucionando el turismo de montaña: la “escalera al cielo”. Se trata de una impresionante escalera mecánica al aire libre, ubicada en el Área Escénica de Lingshan.

Con una longitud de 1236 metros, esta estructura serpentea por la ladera de una montaña que alcanza los 1500 metros de altura, rodeada de 72 picos envueltos en neblina, ofreciendo vistas panorámicas que parecen sacadas de un sueño. De esta manera, permite a los visitantes ascender el equivalente a 88 pisos en tan solo 10 minutos , transformando una ardua caminata de casi dos horas en una experiencia accesible y rápida.

China construyó la “escalera al cielo”, un sistema que permite subir una montaña en apenas 10 minutos. Foto: Grupo de Construcción del Condado de Chun'an

¿Cómo es la escalera al cielo en China?

La edificación de esta “escalera al cielo” no fue una labor sencilla. Con un costo aproximado de 17,8 millones de dólares, el proyecto requirió varios años de trabajo especializado para sortear las complejidades del terreno montañoso.

Constituida por tramos interconectados, cada sección dispone de motores independientes y sensores de seguridad que aseguran un funcionamiento estable, incluso en condiciones adversas como la lluvia, la niebla o los vientos intensos.

Su diseño, que recuerda a una cinta metálica suspendida, fue concebido para minimizar el impacto ambiental en esta área protegida, integrándose de manera armónica con el paisaje natural.

China construyó la “escalera al cielo”, un sistema que permite subir una montaña en apenas 10 minutos. Foto: Grupo de Construcción del Condado de Chun'an

Acceso a turismo inclusivo en Lingshan

El objetivo principal de esta innovación es fomentar el turismo inclusivo. Anteriormente, únicamente los excursionistas más capacitados podían disfrutar de las cumbres de Lingshan, pero en la actualidad, adultos mayores, personas con movilidad reducida y familias enteras pueden acceder sin dificultad a estos miradores excepcionales.

Esta accesibilidad no solo democratiza la experiencia turística, sino que también estimula la economía local al captar la atención de un público más diverso. De este modo, la obra permite ascender una montaña en China en tan solo 10 minutos: lo que antes representaba un desafío físico se transforma en un paseo agradable , facilitando el enfoque en la belleza del entorno en vez del esfuerzo físico requerido.

¿Por qué este destino en China es imperdible?

En Lingshan, esta escalera no es únicamente un medio de transporte; representa un símbolo de cómo la tecnología puede hacer accesibles los tesoros naturales del mundo.

Para los entusiastas de la adrenalina controlada, esta atracción combina innovación y vistas espectaculares. Desde la cúspide, los paisajes neblinosos proporcionan una sensación de estar tocando el cielo, justificando su apodo poético.

Adicionalmente, su implementación evidencia el compromiso de China con el desarrollo sostenible, equilibrando el progreso tecnológico y la preservación ambiental. En un mundo donde el tiempo es un bien escaso, ascender una montaña en apenas 10 minutos constituye un lujo que escasos destinos ofrecen.