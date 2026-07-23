Una provincia argentina comenzará con obras claves para mejorar su conectividad vial al construir dos puentes. Los trabajos llegan como respuesta a un reclamo histórico por parte de los vecinos .

Construyen dos puentes claves en esta provincia

La provincia de Jujuy abrió las licitaciones para dos obras de puentes en las rutas provinciales 43 y 10, además de una tercera intervención en la ruta 26.

El primero de los corredores se edificará en la zona de Pozo Cavado, una estructura reclamada por los vecinos desde hace años por sus fallas estructurales.

Fuente: Gobierno de Santa Fe

El segundo puente será construido en la RP 10 en el sector de Severino. Se trata de un tramo de suma importancia al conectar la Ruta Nacional 9 con el Parque Industrial de Perico, a mitad de camino entre las localidades de Los Ávalos y El Ceibal.

Según indicó el titular del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Hugo Ponce, ambas obras se financian con fondos propios de Vialidad y tendrán un plazo de ejecución de 4 meses una vez que arranquen los trabajos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, remarcó que la gestión provincial continúa con la política de obras “Jujuy Construye”, que el año pasado sumó 115 kilómetros de pavimento nuevo en distintos puntos del territorio.

Guardaganado en la Ruta Provincial 26: la tercera obra del paquete vial

A diferencia de los dos puentes, la tercera intervención licitada no es una obra de gran escala. Se trata de la construcción de un guardaganado en la RP 26, un tramo que une las localidades de El Ceibal y San Antonio.

Este tipo de estructura evita que el ganado suelto invada la calzada y busca reducir accidentes viales en una zona rural de tránsito frecuente. A diferencia de los puentes, esta obra tendrá un plazo de ejecución más corto de tan solo dos meses.

Las tres licitaciones tuvieron la participación de representantes de Escribanía de Gobierno y Fiscalía de Estado, además de las empresas oferentes, en un acto que marcó el inicio formal del proceso.

Puntos clave de las tres obras licitadas:

Puente RP 43 (Pozo Cavado): 4 meses de plazo, financiado con fondos de la DPV.

Puente RP 10 (Severino): 4 meses de plazo, conecta la RN 9 con el Parque Industrial de Perico.

Guardaganado RP 26 (El Ceibal - San Antonio): 2 meses de plazo, mejora la seguridad vial.

Todavía falta la adjudicación formal de las empresas ganadoras . Una vez firmados los contratos, la DPV deberá definir la fecha exacta de inicio de los trabajos, que dependerá también del clima en la región.

Para los productores de la zona, la mejora de estos accesos representa una reducción en los tiempos de traslado y menores riesgos en rutas que hoy presentan fallas estructurales o falta de seguridad para el tránsito de vehículos y animales.