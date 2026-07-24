Durante años, elegir las luces de una casa u oficina fue el último paso de cualquier reforma, casi un trámite. Hoy esa lógica se invirtió. Arquitectos, estudios de interiorismo y desarrolladores empiezan a pensar la iluminación desde el inicio del proyecto, no como terminación sino como una decisión que impacta en el confort, en el consumo energético y hasta en el valor de reventa de una propiedad.

El cambio no es casual. La renovación del parque inmobiliario, el auge del home office y la necesidad de reducir el gasto en electricidad empujaron a que la iluminación pasara de ser un ítem menor del presupuesto a un rubro con peso propio. Estudios especializados como Lampamac, con foco en luminarias decorativas y técnicas, vienen registrando esa tendencia de cerca: cada vez más consultas llegan de arquitectos y no solo de particulares que reforman su casa.

Un mercado que no para de crecer

Los números acompañan el fenómeno. Según informes de consultoras internacionales especializadas en este segmento, el mercado global de iluminación LED viene creciendo a tasas anuales de entre el 6% y el 14%, dependiendo del informe y la región analizada, con proyecciones que lo llevarían a superar ampliamente los 200.000 millones de dólares hacia 2034. América Latina no queda al margen: distintos análisis de mercado ubican a Argentina, junto con Brasil y México, entre los países con mayor potencial de expansión de la región, impulsados por normativas de eficiencia energética y el reemplazo gradual de tecnologías más antiguas.

Ese crecimiento no se explica solo por la tecnología LED en sí —que ya es un estándar asumido, casi como la electricidad o el aire acondicionado— sino por lo que se construye alrededor de ella: sistemas de control, regulación de intensidad y diseño de circuitos pensados para cada ambiente. El mercado, dicen especialistas del sector, empezó a premiar la calidad y el diseño por sobre el precio más bajo, algo que hace pocos años todavía no ocurría.

De la bombilla al sistema: la profesionalización del rubro

Hasta hace poco, resolver la iluminación de una casa se limitaba a elegir artefactos por catálogo. Hoy el proceso se parece más al de otras disciplinas técnicas: se piensa en capas de luz (general, funcional y decorativa), en la temperatura de color según el uso de cada ambiente y en la posibilidad de automatizar todo el sistema desde el celular. Los showrooms y estudios especializados en luminarias, entre ellos Lampamac, reportan que la consulta típica cambió: ya no se pregunta “qué lámpara me gusta”, sino “qué necesito iluminar y cómo”.

Esta profesionalización también achicó la brecha entre lo residencial y lo comercial. Locales gastronómicos, oficinas y espacios de coworking empezaron a exigir el mismo nivel de planificación lumínica que antes era exclusivo de proyectos de alta gama, en gran parte porque la iluminación se volvió una herramienta más de experiencia de marca y de retención de clientes.

Eficiencia energética, el otro gran motor

El componente económico es central en esta transformación. El ahorro energético que ofrece la tecnología LED frente a los sistemas tradicionales sigue siendo, según distintos análisis del sector, uno de los principales argumentos de compra tanto en reformas como en obra nueva. En un contexto de tarifas eléctricas en alza, cada vez más estudios de arquitectura incorporan el rubro lumínico dentro del análisis de costos de mantenimiento de un proyecto, no solo dentro del presupuesto estético.

A eso se suma la sensorización: dimmers, sensores de presencia y sistemas de iluminación inteligente que permiten programar escenas según el horario o el uso del ambiente. Lo que hace pocos años era un lujo tecnológico hoy se ofrece como una mejora de eficiencia con retorno medible en la factura de luz.

Qué mirar antes de invertir en iluminación

Para quienes encaran una reforma o un proyecto nuevo, los especialistas coinciden en algunos criterios básicos antes de elegir artefactos: definir primero el uso de cada espacio y recién después la estética; combinar distintas fuentes de luz en lugar de depender de un único punto central; priorizar productos con buena disipación térmica para evitar fallas prematuras; y consultar con un especialista cuando el proyecto incluye automatización, ya que un diseño mal planificado puede terminar costando más caro que resolverlo bien desde el principio.

La tendencia, en definitiva, marca un cambio de paradigma: la luz dejó de ser un accesorio para convertirse en una variable de diseño con impacto directo en el confort, el gasto energético y el valor final de un espacio. Y todo indica que ese proceso recién empieza.