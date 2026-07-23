El tren de Sudamérica que fue elegido como el mejor del mundo.

Sudamérica no solo conserva maravillas naturales únicas, sino que también ofrece la posibilidad de descubrirlas desde una perspectiva diferente: a bordo de un tren. En ese contexto, Perú volvió a destacarse en el turismo internacional de lujo gracias al reconocimiento del Andean Explorer, A Belmond Train, elegido como el mejor tren del mundo en los World’s Best Awards 2026 de Travel + Leisure. La distinción premia una experiencia que combina lujo, naturaleza, gastronomía y paisajes andinos inolvidables.

El premio, anunciado el 8 de julio de 2026, no solo reconoce la calidad del servicio ferroviario, sino también una nueva forma de recorrer un destino: con mayor calma, comodidad y una mirada más cercana al entorno. Desde su lanzamiento en 2017, el Andean Explorer se convirtió en uno de los grandes símbolos del turismo premium en Perú al ofrecer una experiencia que va mucho más allá de un simple traslado.

El tren peruano que fue elegido como el mejor del mundo en 2026

La elección de Travel + Leisure tuvo como base la opinión de cientos de miles de viajeros internacionales. En la edición 2026 de los World’s Best Awards, cerca de 661.000 lectores participaron en la votación para reconocer a los mejores destinos, hoteles, aerolíneas, cruceros y experiencias turísticas del mundo.

En la categoría de trenes, Perú logró un resultado histórico: el Andean Explorer quedó en el primer lugar, mientras que el Hiram Bingham, otro servicio ferroviario de lujo que conecta Cusco con Machu Picchu, obtuvo el segundo puesto.

Este doble reconocimiento consolidó al país como uno de los referentes mundiales en viajes en tren de alta gama y reforzó su presencia dentro del segmento del turismo exclusivo.

Un recorrido de tres días por los paisajes más impresionantes de Perú

El viaje del Andean Explorer propone una travesía de tres días y dos noches entre Arequipa y Cusco, atravesando algunos de los escenarios naturales más impactantes del territorio peruano.

A Belmond Train, el tren peruano que fue elegido como el mejor del mundo en 2026. Belmond.

A diferencia de los viajes tradicionales, la experiencia invita a disfrutar del trayecto como parte del destino. El tren avanza entre montañas, extensas planicies del altiplano y pequeños pueblos donde las tradiciones locales continúan vigentes.

Uno de los momentos más destacados ocurre durante el amanecer frente al lago Titicaca, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, la combinación entre la inmensidad del paisaje, el silencio de la altura y la claridad del cielo crea una de las imágenes más memorables del recorrido.

Lago Titicaca e Isla de Taquile: las experiencias culturales del viaje

Más allá del confort y la exclusividad, uno de los grandes diferenciales del Andean Explorer está en las experiencias que ofrece durante el recorrido. Entre ellas se encuentra la visita a la Isla de Taquile, en el lago Titicaca, donde los pasajeros pueden conocer de cerca las costumbres de las comunidades locales.

El contacto con los habitantes, sus tradiciones ancestrales y su forma de vida convierte al viaje en una experiencia cultural única. Así, el tren combina el lujo con la autenticidad, alejándose de una propuesta basada únicamente en el confort.

Belmond y LVMH: la compañía detrás del tren de lujo peruano

El Andean Explorer pertenece a Belmond, una firma reconocida mundialmente por sus hoteles y experiencias de lujo, que desde 2019 forma parte del grupo francés Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

La incorporación al conglomerado internacional permitió potenciar la propuesta del tren peruano dentro de una de las colecciones de hospitalidad más exclusivas del mundo. De esta manera, el Andean Explorer dejó de ser visto solamente como un medio de transporte para convertirse en un verdadero hotel boutique sobre rieles.

Su reciente reconocimiento como el mejor tren del mundo en 2026 confirma una tendencia creciente dentro del turismo de lujo: los viajeros ya no buscan únicamente llegar a un destino, sino disfrutar del camino y transformar cada etapa del recorrido en una experiencia inolvidable.