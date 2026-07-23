Una de las obras viales más importantes de los últimos años registró un nuevo avance y promete cambiar para siempre la forma de viajar por una de las rutas con mayor flujo de tránsito del interior del país.

Se trata del completamiento de la Autopista de la Ruta Nacional 19, una obra impulsada por el Gobierno de Córdoba que permitirá unir por autopista las ciudades de Córdoba y San Francisco, mejorando la conectividad, la seguridad vial y el transporte de cargas hacia el Mercosur.

Cómo avanzan las obras de la Autopista Ruta Nacional 19

La construcción registra un avance del 25% sobre los 62,9 kilómetros que aún faltan para completar la traza, la cual tendrá una extensión de 156 kilómetros.

La autopista conectará Córdoba con San Francisco. Gobierno de Córdoba

Las tareas incluyen la pavimentación de las nuevas calzadas, la ejecución de terraplenes, obras de drenaje, alcantarillas, colectoras, distribuidores y la conformación del paquete estructural que sostendrá la futura autopista.

Entre los avances más importantes se destacan:

Finalización del montaje de vigas y del hormigonado superior de los puentes del distribuidor de acceso a Los Chañaritos .

Construcción del nuevo acceso asfaltado a esa localidad, con una extensión de 3,3 kilómetros .

Avance del distribuidor de ingreso a Tránsito .

Construcción de los pilotes del puente que cruzará el río Xanaes .

Finalización de los cinco puentes ubicados en la zona de Cañada Jeanmaire .

Ejecución de los puentes correspondientes a los distribuidores de Devoto y Colonia Marina.

Cómo será la nueva autopista

Una vez finalizada, la nueva Autopista Ruta Nacional 19 permitirá una circulación mucho más rápida y segura entre Córdoba y San Francisco, atravesando los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo.

El proyecto contempla una infraestructura moderna con:

Dos carriles por sentido de circulación.

Control total de accesos.

Banquinas pavimentadas.

Calles colectoras.

Velocidad máxima de hasta 130 km/h .

Iluminación, señalización y forestación.

La autopista conectará Córdoba con San Francisco. Gobierno de Córdoba

Además, incluirá cuatro distribuidores en Los Chañaritos, Tránsito, Devoto y Colonia Marina, seis retornos a distinto nivel y dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes.

Una obra clave para la producción y el transporte del país

La finalización de esta autopista no solo beneficiará a miles de automovilistas que recorren diariamente la Ruta Nacional 19, sino que también fortalecerá una de las vías logísticas más importantes del centro del país.

Las autoridades destacan que esta conexión resulta estratégica para el transporte de mercaderías y la producción cordobesa, ya que facilita el intercambio comercial con otras provincias y con los países del Mercosur.