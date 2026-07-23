Singapur avanza con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia. El país ya construye una gigantesca muralla submarina que permitirá desarrollar el Puerto de Tuas, un complejo que, una vez finalizado, será el puerto automatizado más grande del planeta.

Cómo será la muralla submarina que hará posible el puerto más grande del mundo

La obra comenzó con un amplio proceso de recuperación de terrenos sobre la costa de Singapur. Para ello fue necesario dragar el fondo marino y preparar el terreno donde luego se instalaron enormes cajones de hormigón que funcionan como una barrera de contención.

Cada uno de estos bloques alcanza una altura similar a la de un edificio de diez pisos y, en conjunto, formarán una muralla submarina de aproximadamente 17,7 kilómetros de longitud.

Hasta el momento ya se colocaron cientos de estas estructuras y dos de las cuatro etapas del proyecto fueron completadas . Una vez terminada la barrera, el área será rellenada para crear el espacio donde se levantarán los nuevos muelles e instalaciones portuarias.

Imagen ilustrativa creada con IA ChatGPT

El Puerto de Tuas: un gigante que cambiará el comercio marítimo

El objetivo del proyecto es concentrar gran parte de las operaciones portuarias de Singapur en un único complejo capaz de recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo.

Cuando finalicen las obras, previstas para 2040, el puerto ocupará unas 1.337 hectáreas, contará con 66 muelles y cerca de 26 kilómetros de línea de atraque . Además, tendrá capacidad para movilizar hasta 65 millones de TEU por año, la unidad utilizada para medir el movimiento de contenedores marítimos.

Por sus dimensiones, el complejo equivaldrá aproximadamente a 3.000 campos de fútbol, lo que lo convertirá en uno de los mayores centros logísticos del planeta y superará a varios de los puertos más importantes de la actualidad.

Inteligencia artificial y automatización: así funcionará el puerto del futuro

Además de su tamaño, el Puerto de Tuas busca convertirse en una referencia mundial por el uso de nuevas tecnologías.

Las operaciones estarán apoyadas por sistemas de inteligencia artificial, grúas totalmente electrificadas y vehículos guiados automáticamente (AGV) que trasladarán los contenedores entre los patios de almacenamiento y los muelles sin intervención directa de operadores.