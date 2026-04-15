El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un frente de nubes negras y densas, cargadas de abundante humedad, que provocaron lluvias intensas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En algunas zonas, los acumulados de precipitaciones superaron los 30 milímetros, causando graves inundaciones en distintos puntos de la provincia. El temporal comenzó durante la madrugada de este miércoles, con lluvias persistentes que se extendieron a lo largo del norte de la provincia de Buenos Aires y alcanzaron también algunas localidades del centro y sur del territorio bonaerense. Según los organismos meteorológicos, en varios puntos de la provincia las precipitaciones superaron los 30 milímetros acumulados, lo que generó graves inundaciones y complicaciones en distintas zonas. Las localidades más afectadas por el temporal fueron: En tanto, los barrios porteños de Palermo y Belgrano también registraron inundaciones durante las primeras horas de la madrugada, aunque la situación se normalizó rápidamente. De todos modos, quedaron charcos y rastros de agua acumulada en calles y veredas. Según el pronóstico de Meteored, las lluvias se concentrarán principalmente en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Con el correr de las horas, las precipitaciones se desplazarán hacia el este y alcanzarán la costa atlántica. El mal tiempo persistirá hasta la madrugada del viernes. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se despedirá de las lluvias durante el jueves al mediodía.