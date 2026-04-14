El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta en todas estas regiones del país. El pronóstico indicó que habrá lluvias por 72 horas y posible actividad eléctrica. Además, los vientos podrían alcanzar ráfagas de 50 km/h. El organismo climático indicó que, para lo que queda de esta semana en Buenos Aires, el clima seguirá inestable con lluvias persistentes, aunque se espera una mejora hacia el fin de semana. El organismo informó que durante toda esta semana habrá inestabilidad climática, aunque la tormenta llegará más fuerte el miércoles. Sin embargo, la temperatura se mantendrá estable con máximas de 20 grados. Las ráfagas de viento del sudeste podrían alcanzar los 40-50 km/h entre miércoles y jueves. Así, a pesar de la temperatura moderada, subirá la sensación de humedad y fresco. Buenos Aires comenzó la semana una temperatura cómoda de 18° y un cielo soleado con baja humedad. Sin embargo, con el paso de los días llegará un fuerte diluvio con 86 milímetros de agua acumulada. Durante la noche del martes comenzará las primeras gotas y para la madrugada del miércoles ya se espera intensa actividad eléctrica y vientos inestables. El jueves continuarán las condiciones meteorológicas con 42 milímetros de lluvias.