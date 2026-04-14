El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que llegará un nuevo frente de tormentas a diferentes puntos del país durante este miércoles 15 de abril. En este sentido, el SMN indicó que las lluvias estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y la posibilidad de registrar caída de granizo. En tanto, las provincias que se verán afectadas por la alerta meteorológica de nivel amarillo son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy. La alerta meteorológica amarilla por severas tormentas y ráfagas de viento de 80 km/h se encuentra vigente para toda la jornada de este miércoles 15 de abril y afectará a las siguientes localidades. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las áreas que están bajo la alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además, se espera que estén acompañadas por precipitaciones persistentes y abundantes, con acumulados estimados entre 30 y 80 mm, que podrían superarse de manera puntual. También se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Por su parte, el SMN advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos con potencial de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.