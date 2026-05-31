Este sábado, 30 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6417 (Desgracia).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 30 de mayo
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¿Qué significa soñar con Desgracia?
Soñar con desgracia suele reflejar miedos a perder control, seguridad o vínculos. A menudo es una manifestación de ansiedad, anticipando problemas que quizá no ocurran.
También puede ser una alerta para revisar decisiones y límites. Si fue muy vívido, conviene reforzar apoyos, planificar y cuidar la salud emocional.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en distintas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.