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Este sábado, 30 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6417 (Desgracia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 30 de mayo

 641711° 1588
 2°519012° 9707
 3°053613° 1678
 4°314814° 3854
 5°062115° 2118
 6°275916° 8512
 7°935817° 2230
 8°054418° 1206
 9°948619° 7444
 10°468520° 1621

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¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedos a perder control, seguridad o vínculos. A menudo es una manifestación de ansiedad, anticipando problemas que quizá no ocurran.

También puede ser una alerta para revisar decisiones y límites. Si fue muy vívido, conviene reforzar apoyos, planificar y cuidar la salud emocional.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en distintas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.