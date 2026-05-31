Pese a que el INDEC confirmó que la inflación de abril fue del 2,6% (el dato mensual más bajo en cinco meses), junio arranca con una nueva ronda de ajustes en servicios esenciales, por encima de esa cifra. Desde el 1° del mes entrarán en vigencia aumentos en medicina prepaga, transporte público, combustibles, alquileres, colegios privados y agua .

Cada rubro responde a un mecanismo distinto: algunos siguen el IPC oficial, otros combinan inflación con costos operativos, y otros aplican cláusulas contractuales pactadas de antemano.

Uno por uno, los aumentos de junio

Para el mes entrante, se prevén las siguientes subas:

Prepagas: suben hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos para junio. Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán una suba del 2,6%, en línea exacta con la inflación de abril. Omint irá más arriba: sus planes tendrán aumentos de hasta el 2,9%. En varios casos, el ajuste también alcanzará a los copagos.

Transporte: dos etapas en junio

Los boletos de colectivo y subte en el AMBA subirán entre 4,6% y 4,8% desde el 1° de junio, según una fórmula que toma la inflación oficial más un 2% por costos operativos.

Todos van a querer usar la SUBE a partir de mayo. SUBE.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito tendrán un aumento del 4,6%:

Tramo de hasta 3km: pasará a costar $ 788,41

Tramo de entre 3 y 6km: $876,05

Tramo de 6 a 12 km: $ 943,53

En la Provincia, las líneas desde el 200 en adelante subirán 4,8%: el mínimo pasará de $ 968,57 a $ 1015,06. El subte y el Premetro también aumentarán: el viaje general pasará de $1490 a $1558,54 para usuarios con SUBE registrada, manteniéndose los descuentos por frecuencia a partir de los 20 viajes mensuales.

Hay una segunda etapa: el 15 de junio las 104 líneas de jurisdicción nacional -las que conectan el Conurbano con la Ciudad- sumarán un 2% adicional, llevando el boleto a $ 728,28.

Peajes: 4,6% en autopistas porteñas

Los peajes de la Ciudad también se actualizan con la misma fórmula del transporte. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos de hasta dos ejes pagarán $ 4518,33 en horario normal y $ 6403,21 en hora pico. Las motos abonarán $ 1882,44 y $ 3012,29 respectivamente. En la Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para autos será de $ 1882,44 en horario normal.

Combustibles: subas de entre 2% y 3,5%

Todas las estaciones de servicio del país aplicarán desde junio nuevos precios en nafta y gasoil . El ajuste tendrá un piso de entre 2 % y 3,5%, impulsado por la devaluación mensual del peso, el aumento en los costos logísticos y la suba gradual de los impuestos a los combustibles que define el Gobierno nacional.

Aumenta la nafta: cuánto saldrá llenar el tanque con súper en diciembre Fuente: Shutterstock

Nuevo aumento de alquileres

Junio traerá situaciones muy distintas según el tipo de contrato vigente de alquiler. Para los inquilinos con contratos firmados bajo la ley anterior (aquellos de tres años con un solo ajuste anual), el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central determinó una actualización anual que rondará el 80%, lo que implicará una transformación significativa en el valor mensual que venían pagando.

Los contratos celebrados tras la derogación de esa normativa, en cambio, aplican actualizaciones cada cuatro o seis meses en función de la inflación acumulada , con incrementos escalonados y más graduales.

Colegios privados: entre 4% y 5%

Las escuelas privadas trasladarán a las cuotas de junio una parte del costo de los últimos aumentos salariales docentes.

En la Provincia de Buenos Aires el incremento promediará entre 4% y 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se ubicará cerca del 5%. El porcentaje final depende del nivel de subsidio estatal que reciba cada institución.

ChatGPT

Agua: tope del 3% mensual hasta agosto

Las tarifas de AySA en el AMBA tendrán en junio un ajuste de hasta el 3% mensual , como parte del esquema de recomposición tarifaria que el Gobierno extenderá hasta agosto de 2026.

Hasta abril el tope era del 4% mensual; desde mayo la autoridad regulatoria lo redujo al 3% para moderar el impacto. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales de zonales bajos —que alcanza al 48% de los usuarios— y los beneficios de la Tarifa Social para hogares vulnerables.