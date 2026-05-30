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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado comenzará un período de lluvias intensas que afectará principalmente al sur y sureste de México, con acumulados capaces de provocar inundaciones, encharcamientos severos, crecidas de ríos y deslaves en zonas vulnerables.
La combinación de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso constante de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorecerá tormentas eléctricas y precipitaciones de gran intensidad durante gran parte de la jornada.
Zonas más afectadas este sábado
- Oaxaca (centro y sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Chiapas (este y sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Guerrero (este y sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Campeche (norte, este y oeste): lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
- Yucatán (oeste y sur): lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
- Quintana Roo (oeste y sur): lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
- Puebla, Veracruz y Tabasco: chubascos y tormentas dispersas.
El organismo meteorológico alertó que las lluvias más fuertes podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos.
Domingo bajo agua: el temporal se expande y gana intensidad
Para el domingo, el temporal se extenderá sobre una mayor porción del territorio nacional. El SMN prevé lluvias intensas en estados del centro, oriente y sureste, consolidando un escenario de varios días consecutivos de precipitaciones abundantes.
Estados con mayor riesgo el domingo
- Puebla (sureste): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Veracruz (centro): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Oaxaca (norte): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Chiapas (centro y noreste): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Morelos (sur): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Guerrero (norte y centro): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Tabasco (este): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Campeche (suroeste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Quintana Roo (sur): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
Además de las precipitaciones, continuarán las tormentas eléctricas y existe riesgo de encharcamientos urbanos, deslaves en zonas montañosas y afectaciones en caminos y carreteras. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.
Lunes crítico: continúan las lluvias torrenciales y aumenta el riesgo de inundaciones
Lejos de mejorar, el inicio de la próxima semana mantendrá condiciones muy inestables. El lunes persistirá el temporal sobre amplias regiones del país debido a la interacción de sistemas atmosféricos que seguirán alimentando el desarrollo de nubosidad y tormentas.
Los mayores acumulados volverán a concentrarse en estados del oriente y sureste mexicano, donde las lluvias podrían repetirse sobre zonas ya saturadas por las precipitaciones del fin de semana, aumentando significativamente el riesgo de inundaciones.
Pronóstico de lluvias para el lunes
- Puebla (sureste): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Veracruz (centro): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Oaxaca (norte): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Chiapas (este y sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.
- Tlaxcala (sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Tabasco (sur y este): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Campeche (suroeste y costa): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Yucatán (oeste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Quintana Roo (sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.
- Guerrero, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima y Michoacán: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.
El SMN señaló que las precipitaciones fuertes a intensas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo. Asimismo, advirtió sobre posibles desbordamientos de arroyos, incremento de caudales, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
Ante este panorama, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informado mediante fuentes oficiales y extremar precauciones en regiones con antecedentes de inundaciones o movimientos de ladera.