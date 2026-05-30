El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado comenzará un período de lluvias intensas que afectará principalmente al sur y sureste de México, con acumulados capaces de provocar inundaciones, encharcamientos severos, crecidas de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

La combinación de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso constante de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorecerá tormentas eléctricas y precipitaciones de gran intensidad durante gran parte de la jornada.

Ilustración del clima en sátelite

Zonas más afectadas este sábado

Oaxaca (centro y sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Chiapas (este y sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Guerrero (este y sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Campeche (norte, este y oeste): lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Yucatán (oeste y sur): lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Quintana Roo (oeste y sur): lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Puebla, Veracruz y Tabasco: chubascos y tormentas dispersas.

El organismo meteorológico alertó que las lluvias más fuertes podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Domingo bajo agua: el temporal se expande y gana intensidad

Para el domingo, el temporal se extenderá sobre una mayor porción del territorio nacional. El SMN prevé lluvias intensas en estados del centro, oriente y sureste, consolidando un escenario de varios días consecutivos de precipitaciones abundantes.

Estados con mayor riesgo el domingo

Puebla (sureste): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Veracruz (centro): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Oaxaca (norte): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Chiapas (centro y noreste): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Morelos (sur): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Guerrero (norte y centro): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Tabasco (este): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Campeche (suroeste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Quintana Roo (sur): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Además de las precipitaciones, continuarán las tormentas eléctricas y existe riesgo de encharcamientos urbanos, deslaves en zonas montañosas y afectaciones en caminos y carreteras. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Un diluvio histórico con tormentas eléctricas golpeará por más de 24 horas | Lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. Foto (Archivo)

Lunes crítico: continúan las lluvias torrenciales y aumenta el riesgo de inundaciones

Lejos de mejorar, el inicio de la próxima semana mantendrá condiciones muy inestables. El lunes persistirá el temporal sobre amplias regiones del país debido a la interacción de sistemas atmosféricos que seguirán alimentando el desarrollo de nubosidad y tormentas.

Los mayores acumulados volverán a concentrarse en estados del oriente y sureste mexicano, donde las lluvias podrían repetirse sobre zonas ya saturadas por las precipitaciones del fin de semana, aumentando significativamente el riesgo de inundaciones.

Pronóstico de lluvias para el lunes

Puebla (sureste): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Veracruz (centro): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Oaxaca (norte): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Chiapas (este y sur): lluvias intensas de 75 a 150 mm.

Tlaxcala (sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Tabasco (sur y este): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Campeche (suroeste y costa): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Yucatán (oeste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Quintana Roo (sureste): lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Guerrero, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima y Michoacán: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Inundaciones tras la lluvia

El SMN señaló que las precipitaciones fuertes a intensas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo. Asimismo, advirtió sobre posibles desbordamientos de arroyos, incremento de caudales, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Ante este panorama, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informado mediante fuentes oficiales y extremar precauciones en regiones con antecedentes de inundaciones o movimientos de ladera.