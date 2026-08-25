La licencia de conducir puede perder su validez antes de la fecha de vencimiento que figura en el documento si el titular modifica alguno de sus datos y no informa el cambio dentro del plazo establecido por la normativa.

El Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito, establece que los titulares deben denunciar cualquier modificación de los datos consignados en la licencia de conducir.

Si no realizan la actualización dentro de los 90 días , el documento pierde su validez.

¿Cuándo pierde validez la licencia de conducir según el Decreto 196/2025?

El plazo clave es de 90 días. Cuando el titular modifica alguno de los datos que figuran en su licencia de conducir, debe informar el cambio dentro de ese período.

Si transcurren los 90 días sin que se haya realizado la denuncia correspondiente, la licencia pierde su validez, aunque la fecha de vencimiento que figure en el documento todavía no haya llegado.

Una vez informado el cambio de datos, la licencia recupera su validez, de acuerdo con lo establecido por la normativa.

En concreto, el artículo 8 establece: “El titular de una licencia de conducir debe informar a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella, para actualizar la licencia digital. Si el portante tuviera una licencia en formato físico y quisiera que se le otorgue una actualizada, deberá ser otorgada contra entrega de la anterior y por el período que le resta de vigencia”.

Y suma: “ La licencia pierde validez a los NOVENTA (90) días de producido el cambio no denunciado. Estará habilitada nuevamente cuando se informe la actualización ”.

Licencia de conducir: qué cambios de datos deben informarse y cuándo pierde validez el registro según el Decreto 196/2025. Magnific

¿Qué pasa con la licencia de conducir si el titular cambia un dato personal?

El Decreto 196/2025 establece la obligación de informar a la brevedad cualquier modificación de los datos consignados en la licencia de conducir. Por eso, ante un cambio que afecte la información registrada, el titular debe realizar la actualización correspondiente dentro del plazo previsto.

Si la persona posee una licencia en formato físico y necesita que se emita una nueva con los datos actualizados, deberá entregar la anterior para recibir el nuevo documento por el período que todavía reste de vigencia.

Es importante distinguir esta situación de la renovación habitual de la licencia de conducir: los 90 días corresponden con el plazo para denunciar una modificación de datos y no con el período de vigencia general del registro.

¿Cada cuánto hay que renovar la licencia de conducir?

Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), la vigencia de las licencias de conducir depende de la clase del registro y de la edad del titular.

Licencias particulares A, B y G

Para quienes tienen licencias particulares A, B y G, la vigencia depende de la edad:

De 16 a 39 años: 10 años .

De 40 a 49 años: 6 años .

De 50 a 69 años: 4 años .

Desde los 70 años: 2 años.

Gobierno de Buenos Aires

Licencias profesionales C, D y E

Para las licencias profesionales C, D y E, los plazos son: