La ciudad más barata para vivir en Argentina: el alquiler es súper accesible y casi no tienen expensas

Salta vuelve a destacarse por sus expensas bajas en edificios, según un relevamiento nacional realizado por la plataforma Octavo Piso.

El estudio analizó más de 200.000 unidades en todo el país y posicionó a la provincia norteña entre las más económicas para quienes buscan alquilar o comprar un departamento.

Mientras en algunas provincias las expensas mensuales superan los $ 250.000, en Salta el promedio ronda los $ 56.702, una cifra que la coloca junto a Chaco y San Luis en el grupo de jurisdicciones más accesibles.

Este dato es clave para quienes evalúan el costo de vida y buscan reducir gastos fijos.

En el otro extremo, Mendoza lidera el ranking de las expensas más caras, con un promedio cercano a $ 262.061, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, donde los valores también están muy por encima del promedio nacional.

Otras provincias con costos relativamente bajos son Jujuy ($ 137.200), Río Negro ($ 124.496), Chubut ($ 112.108) y Santa Fe ($ 111.728), todas con cifras inferiores a las de muchas jurisdicciones del centro y norte argentino.

El informe también señala que los edificios nuevos destinan más presupuesto a servicios como electricidad y agua, mientras que los más antiguos concentran el gasto en mantenimiento y reparaciones.

Esta diferencia explica parte de la variación en los costos entre provincias.

Para quienes buscan mudarse o invertir en inmuebles, conocer el valor de las expensas es fundamental. En ciudades como Salta, donde el costo mensual es mucho más bajo que en otras capitales, el ahorro puede ser significativo y aliviar el presupuesto familiar.