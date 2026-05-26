En el extremo norte de la provincia de Salta existe un pueblo que rompe con cualquier lógica territorial. Se trata de Los Toldos, una pequeña localidad argentina cuya vía de acceso más utilizada obliga a cruzar previamente por Bolivia. Su ubicación entre montañas y selvas convirtió al lugar en uno de los destinos más curiosos del país.

Con una población que no supera los 3000 habitantes, este rincón del Departamento de Santa Victoria permanece prácticamente aislado del resto de la Argentina por las dificultades geográficas de la región. Durante décadas, los caminos complejos y las condiciones naturales hicieron que el vínculo cotidiano con Bolivia fuera mucho más directo y funcional.

La mayoría de quienes llegan al pueblo lo hacen desde la ciudad boliviana de Bermejo. Desde allí, el recorrido fronterizo resulta más accesible que ingresar completamente por territorio argentino. Esa particularidad transformó a Los Toldos en un símbolo de la vida de frontera y en un sitio que despierta la curiosidad de viajeros y aventureros.

Un pueblo rodeado por selva y montañas

El paisaje que rodea a Los Toldos es uno de sus mayores atractivos. La localidad se encuentra entre cerros que superan los 2500 metros de altura y forma parte de un entorno dominado por las Yungas, una de las regiones selváticas más impactantes del norte argentino.

Los Toldos es reconocido además de su cercanía geográfica a Bolivia por su cultura alimentada por estos vecinos (Fuente: Salta Turismo). Salta Turismo

El clima subtropical de montaña y la abundante vegetación generan escenarios naturales muy diferentes a los circuitos turísticos tradicionales de Salta. Senderos rodeados de selva, ríos y una biodiversidad única forman parte de la experiencia que ofrece este rincón escondido del país.

La conexión con Bolivia que marcó su historia

La cercanía con Bolivia no solo define la forma de llegar al pueblo, sino también gran parte de su identidad cultural y social. A lo largo de los años, el intercambio constante entre comunidades de ambos lados de la frontera moldeó las costumbres y la vida cotidiana de la región.

El movimiento comercial y social con la ciudad de Bermejo se volvió esencial para los habitantes del lugar. Esa dinámica permitió sostener la actividad en una zona donde las condiciones geográficas históricamente complicaron la conexión con otros puntos de la Argentina.

La puerta de entrada a uno de los parques más aislados del país

Además de su curiosa ubicación, Los Toldos funciona como acceso principal al Parque Nacional Baritú, una de las reservas naturales más remotas y menos exploradas de la Argentina. Guardaparques, turistas y aventureros utilizan esta localidad como punto de partida para ingresar a la selva de montaña.

Las caminatas entre vegetación densa, los paisajes prácticamente intactos y el contacto directo con la naturaleza extrema atraen a quienes buscan experiencias alejadas del turismo masivo. En medio del aislamiento y la frontera, Los Toldos se mantiene como uno de los secretos mejor guardados del norte argentino.