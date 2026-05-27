En esta noticia Lo privados salen a competir

Mientras crece la morosidad en el crédito a las familias, sobre todo en los personales, los hipotecarios se mantienen como el único segmento que no registró aumento de irregularidad en 15 meses. En ese marco, se ve el inicio de una competencia por tasas, que hoy llegan al 7,5% en algunos casos, bajas para el costo habitual del crédito.

En marzo, el nivel de mora fue de 1,4% en ese segmento, igual que en diciembre de 2024 y la apuesta del Gobierno y de los bancos es a seguir desarrollando ese mercado, que en el último tiempo mostró una tendencia a la baja, ya que se vio deteriorado por la volatilidad de tasas y la suba de la inflación que se registró desde octubre del año pasado hasta marzo.

Tras el crecimiento que registraron los hipotecarios entre mayo y septiembre del año pasado, cuando las hipotecas llegaron a representar el 23% de las compraventas que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires.

En enero de este año, habían recuperado algo de vigor, pero luego cayó esa participación todos los meses y hoy está en el 11%. No obstante, pese a esos datos del Colegio Público de Escribanos porteños, en los bancos ven que hay interés en los créditos hipotecarios y la competencia por tasa entre privados y públicos se hace más fuerte.

Los bancos públicos vienen marcando el crecimiento. “Es sostenido desde su lanzamiento el interés, consultas, gestiones y demanda de nuestro crédito hipotecario”, indicaron en una entidad pública a El Cronista.

“Vemos un interés alto y creciente y, aunque no todos terminan avanzando, hay un volumen grande que está muy próximo a salir”, destacaron en otro banco estatal.

La Ciudad de Buenos Aires anunció hace pocas semanas una nueva línea de hipotecarios en UVA destinados a la adquisición de primera vivienda con tasa del 7,5% subvencionada y, según pudo saber este medio, tiene muy alta demanda. Cerca de 10.000 personas han completado el formulario para acceder a esa línea al día de hoy.

Lo privados salen a competir

La noticia se combinó con una baja de intereses en el Nación y bancos privados se sumaron a la tendencia. BBVA picó en punta en ese sentido en ese segmento. Bajó la tasa de interés del 17% TNA + UVA al 7,5% TNA + UVA. La línea fue exitosa y, de hecho, un reciente informe del banco reveló que acompañaron a más de 4500 familias en el acceso a su vivienda entre 2025 y los primeros meses de 2026.

“BBVA se consolidó como el banco privado número uno en el otorgamiento de créditos hipotecarios UVA en Argentina”, destacaron.

“Estos últimos meses vinieron con menos escrituras y créditos y creo que esa tendencia va a seguir, pero lo que se ve es que hay una mayor competencia, sobre todo con la llegada de BBVA. Al tener al Ciudad y al BBVA, mejora respecto de antes, pero lo cierto es que aún falta mejorar la tasa, el fondeo y otros aspectos clave”, dijo a este medio el economista Federico Rouco, experto en créditos hipotecarios.

En el sector apuestan a que los créditos hipotecarios crezcan fuerte si el dólar se mantiene quieto y la inflación desacelera, sobre todo, dado que la Argentina tiene un importante déficit habitacional y los créditos hipotecarios son menos del 1% del PBI, en tanto que los países de la región están en torno al 10% y en el resto del mundo es mayor todavía.