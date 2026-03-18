La provincia de Mendoza realiza obras de reconstrucción integral en la Ruta Nacional 143, un corredor clave que une las localidades de San Rafael con Pareditas. Los trabajos, realizados mediante un convenio con Vialidad Nacional, tienen como principal objetivo transformar el camino en una vía moderna y segura. Dentro de las reformas se realizarán refuerzos estructurales de la calzada para soportar el tránsito pesado. A su vez, se realizará el ensanche de carriles, pavimentación de banquinas, renovación total de la señalización vertical y horizontal, construcción de nuevas rotondas y retornos de emergencia, y mejora de los accesos al Aeropuerto de San Rafael. Además, se contempla la conexión con la Ruta Nacional 40. La inversión total para el proyecto asciende hasta los 36 millones de dólares, cifra menor a la estimada en un inicio por el presupuesto, que era de 40 millones de dólares. Según la provincia, la eficiencia en el uso de recursos no afectará el alcance técnico ni de calidad proyectada. Los trabajos comenzaron a inicios de año y se realizan por secciones y en forma simultánea. Para las obras centrales y a conexión con la Ruta 40 se estima un plazo de 12 meses, con una finalización prevista para enero de 2027. Por su parte, la zona urbana de San Rafael tomará 18 meses por su mayor complejidad.