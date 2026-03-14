La provincia de Entre Ríos avanza en la reconstrucción del camino que une Viale con Arroyo El Durazno, un corredor rural fundamental para la actividad productiva de la región. La obra, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), forma parte del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, fortalecer la competitividad y optimizar la infraestructura vial en áreas estratégicas de la provincia. Los equipos técnicos de la CAF, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la Dirección Provincial de Vialidad realizaron una inspección conjunta donde verificaron el avance de los trabajos y el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales. Se trata de una obra que comenzó en febrero de 2026 que contempla la reconstrucción de 64 kilómetros de camino rural, con enripiado, mejoras integrales y la construcción de nuevas estructuras de hormigón, entre ellas dos alcantarillas y un puente de 60 metros de longitud. El camino Viale-Arroyo El Durazno conecta zonas agrícolas y ganaderas, y atraviesa los departamentos Paraná y Nogoyá, e integrando rutas provinciales clave como la 31, 33, 34 y 43. Estas áreas se dedican a actividades vinculadas a cadenas productivas que dependen de una circulación fluida y segura para transportar insumos, cosechas y mercancías. La reconstrucción del corredor responde a un reclamo histórico de productores y vecinos, quienes debían enfrentar caminos intransitables en épocas de lluvias. El gobernador Rogelio Frigerio recorrió el tramo en ejecución y destacó que la obra “va a cambiar la vida de mucha gente”, y remarcó que el camino era conocido como “la ruta que se transformaba en un río cuando llovía”. Además, señaló que esta intervención es una prioridad porque mejora la competitividad del territorio y garantiza condiciones más seguras para quienes viven, trabajan y producen en la zona. La obra incluye más de 60 kilómetros de enripiado con estructuras de drenaje completamente renovadas, lo que permitirá una circulación estable durante todo el año. El plazo estimado de ejecución es de 18 meses, con una inversión superior a 35.000 millones de pesos. La reconstrucción del camino Viale – Arroyo Durazno no solo mejorará la movilidad de productores, estudiantes, trabajadores de la salud y vecinos de las comunidades rurales, sino que también permitirá fortalecer la logística regional y crear un entorno más favorable para el crecimiento económico sostenible.