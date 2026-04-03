El Gobierno provincial de Santa Fe lleva adelante un avance en la producción y la logística regional por la pavimentación de una ruta estratégica de la región. Se trata de la Ruta Provincial 26, que será asfaltada para conectar la ciudad de Arroyo Seco con la Ruta Provincial 18, una obra esperada por el sector productivo y los vecinos de la zona. El proyecto busca mejorar la circulación del transporte pesado, optimizar tiempos de traslado y fortalecer el vínculo entre áreas rurales, polos industriales y los principales corredores viales del país. Con esta obra se apunta a generar un impacto directo en la economía regional y en la seguridad vial. La pavimentación de la Ruta 26 permitirá mejorar el acceso a una zona con fuerte presencia agroindustrial, donde circulan todos los días camiones vinculados a la producción agrícola, ganadera e industrial. Hasta ahora, el camino presentaba dificultades, especialmente en días de lluvia, lo que complicaba el traslado de mercadería y elevaba los costos logísticos. Con el asfalto, se espera una circulación más fluida y segura, reduciendo el desgaste de los vehículos y los tiempos de viaje. Se trata de un tramo de 17 kilómetros con una inversión de 300 millones de pesos. Además, la conexión directa con la Ruta 18 facilitará el acceso a otros corredores estratégicos, mejorando la salida de la producción hacia puertos y centros de consumo. Desde el punto de vista económico, la obra también genera empleo y movimiento en el sector de la construcción, sumando un beneficio adicional para la región. Otro aspecto central de la pavimentación de la Ruta 26 es la mejora en la seguridad vial. El nuevo trazado asfaltado permitirá una conducción más previsible, con mejores condiciones de visibilidad y menor riesgo de accidentes, tanto para vehículos particulares como para el transporte de carga. La obra también fortalece la integración regional, ya que mejora la conectividad entre localidades del sur de Santa Fe y facilita el acceso a servicios, escuelas y hospitales. Para los habitantes de Arroyo Seco y zonas rurales cercanas, el asfalto representa un cambio significativo en la calidad de vida cotidiana. Este tipo de inversiones en infraestructura vial resultan claves para sostener el crecimiento productivo y acompañar el desarrollo de las economías regionales, especialmente en zonas donde el transporte terrestre es fundamental. En definitiva, la pavimentación de esta ruta importante del país no solo mejora la circulación del transporte, sino que también potencia la producción, reduce costos logísticos y refuerza la seguridad, consolidándose como una obra estratégica para el presente y el futuro de la región.