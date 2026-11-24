Los vecinos que organicen fiestas, escuchen música a un volumen elevado o generen ruidos que afecten el descanso de otras personas pueden recibir sanciones en la Ciudad de Buenos Aires.

La conducta está contemplada en el artículo 98 de la Ley 1472, que establece el Código Contravencional.

La normativa fija multas económicas para quienes superen los límites de ruido considerados tolerables. Además, contempla sanciones más severas cuando las molestias se originan en la vía pública o cuando los ruidos se producen en beneficio de un establecimiento o actividad comercial.

¿Qué es el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el conjunto de normas que establece qué conductas están prohibidas en la Ciudad de Buenos Aires y cuáles son las sanciones para quienes las incumplan.

Está regulado por la Ley 1472, sancionada en 2004, y contempla comportamientos que afectan la convivencia, la tranquilidad pública, la seguridad y el uso del espacio público o privado.

Qué establece la Ley 1472 sobre los ruidos molestos en CABA

El artículo 98 del Código Contravencional de CABA establece que quien perturbe el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que excedan la normal tolerancia por su volumen, reiteración o persistencia puede recibir una sanción.

La disposición alcanza a distintas situaciones cotidianas, como las fiestas con música a alto volumen, los equipos de sonido demasiado fuertes y los ruidos persistentes que afecten la convivencia entre vecinos.

La norma también contempla que la infracción puede cometerse por culpa. Es decir, no es necesario que exista una intención deliberada de molestar para que pueda configurarse la contravención.

El artículo 98 de la Ley 1472 establece multas, trabajos de utilidad pública y hasta arrestos, según el origen de las molestias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De cuánto son las multas por ruidos molestos en CABA

La legislación establece distintas sanciones según el origen de los ruidos:

Ruidos generados en viviendas u otros ámbitos: entre 50 y 100 unidades fijas (UF) de multa o de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública.

Ruidos provenientes de la vía pública: entre 50 y 200 unidades fijas, de dos a diez días de trabajo de utilidad pública o arresto de uno a cinco días.

Ruidos vinculados con establecimientos o actividades comerciales: entre 100 y 1000 unidades fijas de multa o clausura del lugar de uno a diez días.

En este último caso, la responsabilidad también puede alcanzar a las personas jurídicas o a los titulares de las explotaciones o actividades cuando los ruidos se produzcan en su nombre, beneficio, bajo su autorización o al amparo de ellas.

Qué excepciones contempla la ley para los ruidos molestos

El artículo 98 también establece algunas situaciones que no constituyen una contravención. Una de ellas es el ensayo o la práctica musical fuera de los horarios de descanso, siempre que se utilicen dispositivos para amortiguar el sonido de los instrumentos o equipos cuando sea necesario.

También quedan exceptuadas las manifestaciones artístico-culturales a la gorra y las actividades culturales que cuenten con autorización de los organismos competentes de la Administración Pública.

Por último, la normativa establece que, como regla general, la acción depende de una instancia privada. Sin embargo, esta condición no se aplica cuando los ruidos molestos provienen de la vía pública.