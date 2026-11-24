El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas de nivel naranja para este martes 24 de noviembre en Chaco y Formosa. El aviso está previsto para toda la jornada y podrían experimentarse diversos fenómenos climáticos a lo largo del día.

Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

Cómo serán las tormentas en Chaco y Formosa

El SMN indicó que la alerta meteorológica naranja se encuentra vigente para el suroeste y noroeste de Formosa y el suroeste, noroeste y parte del centro de Chaco. Asimismo, las capitales de las dos provincias están alcanzadas por este fenómeno meteorologico.

En este sentido, el ente señaló que las tormentas podrían registrarse de manera aislada y estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Alerta meteorológica naranja y amarilla por tormentas en Chaco y Formosa. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Además, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 70 y 100 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Por su parte, en el resto del territorio de ambas provincias rige una alerta meteorológica amarilla también por tormentas , de modo tal que se dará una jornada marcada por las precipitaciones.

Qué es una alerta meteorológica naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene dentro del sistema de alerta temprana cuatro niveles de advertencia por la presencia de diversos fenómenos climáticos.

En el caso de la alerta naranja por tormentas, el SMN indica que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo cual se recomienda prestarle máxima atención a la evolución de las condiciones climáticas y tomar todas las precauciones.

Cuáles son las zonas que están bajo alerta naranja

La alerta meteorológica naranja por tormentas se dará en las siguientes zonas y localidades de Chaco y Formosa:

Chaco:

Bermejo

General Donovan

Libertad

Primero de Mayo

San Fernando

Chacabuco

Comandante Fernández

Doce de Octubre

Dos de Abril

Fray Justo Santa María de Oro

General Belgrano

Independencia

Libertador General San Martín

Mayor Luis Jorge Fontana

Nueve de Julio

O’Higgins

Presidencia de la Plaza

Quitilipi

San Lorenzo

Sargento Cabral

Tapenagá

Veinticinco de Mayo

Formosa: