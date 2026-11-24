El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas de nivel naranja para este martes 24 de noviembre en Chaco y Formosa. El aviso está previsto para toda la jornada y podrían experimentarse diversos fenómenos climáticos a lo largo del día.
Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.
Cómo serán las tormentas en Chaco y Formosa
El SMN indicó que la alerta meteorológica naranja se encuentra vigente para el suroeste y noroeste de Formosa y el suroeste, noroeste y parte del centro de Chaco. Asimismo, las capitales de las dos provincias están alcanzadas por este fenómeno meteorologico.
En este sentido, el ente señaló que las tormentas podrían registrarse de manera aislada y estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
Además, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 70 y 100 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.
Por su parte, en el resto del territorio de ambas provincias rige una alerta meteorológica amarilla también por tormentas, de modo tal que se dará una jornada marcada por las precipitaciones.
Qué es una alerta meteorológica naranja por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene dentro del sistema de alerta temprana cuatro niveles de advertencia por la presencia de diversos fenómenos climáticos.
En el caso de la alerta naranja por tormentas, el SMN indica que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo cual se recomienda prestarle máxima atención a la evolución de las condiciones climáticas y tomar todas las precauciones.
Cuáles son las zonas que están bajo alerta naranja
La alerta meteorológica naranja por tormentas se dará en las siguientes zonas y localidades de Chaco y Formosa:
Chaco:
- Bermejo
- General Donovan
- Libertad
- Primero de Mayo
- San Fernando
- Chacabuco
- Comandante Fernández
- Doce de Octubre
- Dos de Abril
- Fray Justo Santa María de Oro
- General Belgrano
- Independencia
- Libertador General San Martín
- Mayor Luis Jorge Fontana
- Nueve de Julio
- O’Higgins
- Presidencia de la Plaza
- Quitilipi
- San Lorenzo
- Sargento Cabral
- Tapenagá
- Veinticinco de Mayo
Formosa:
- Formosa
- Laishí
- Pilagás
- Pilcomayo
- Pirané