Ingresa un diluvio histórico el jueves 27: tormentas con lluvias y ráfagas de viento en San Luis.

Argentina sufrirá un fuerte cambio en el tiempo por la llegada de fuertes tormentas las provincias de San Luis. El pronóstico anticipa un escenario hostil con intensas lluvias en cortos periodos de tiempo que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Cómo estará el clima en San Juan, según el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en su informe oficial las condiciones que afrontará la provincia de San Luis y qué localidades están bajo riesgo de lluvias.

El área metropolitana se esperan precipitaciones a lo largo de todo el día con una mínima de 10° y máximas de 17°. Los vientos podrían escalar hasta lo 70 kilómetros por hora sentido oeste con un cielo nublado.

Ingresa un diluvio histórico el jueves 27: tormentas con lluvias y ráfagas de viento en San Luis.

La parte más intensa de la tormenta se registrará en las zonas cercanas a la provincia de Córdoba como Villa Reynolds y Justo Daract, donde se esperan hasta 15 milímetros de agua acumulada con intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En localidades ubicadas al este como El Trapiche y La Toma se esperan vientos de menor potencia, pero con mínimas de 8°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires. Tras una mañana de jueves marcada por las lluvias, se espera algunos chubascos aislados a lo largo del día con máximas de 18° y mínimas de 12°.

Para el viernes la mañana comenzará nublada, pero el clima mejorará con el paso de las horas para una tarde despejada con máximas de 17°. El fin de semana estará fresco con mínimas de 8° y tardes soleadas de 17°, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.