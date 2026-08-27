FOTODELDÍA SANTANDER, 04/05/2026.-La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes en Cantabria cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. La cota de nieve se situará por encima de 1.600-1.800 metros. Las temperaturas mínimas se esperan en ligero descenso y las máximas, en descenso moderado, que puede ser localmente notable en el sureste.-EFE/ Román G. Aguilera

El tiempo en España vuelve a cambiar este jueves 27 de agosto. La entrada de un frente mantiene la inestabilidad en buena parte del norte y centro peninsular, aunque sus efectos serán muy diferentes dependiendo de la comunidad autónoma.

Madrid, Cataluña y Galicia representan tres escenarios claramente diferenciados. Mientras las precipitaciones y el descenso térmico marcarán la jornada madrileña, Galicia continuará bajo la influencia de las lluvias y Cataluña tendrá temperaturas más altas, aunque con riesgo de tormentas en algunos puntos.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta además a una progresiva estabilización del tiempo de cara al viernes, cuando el anticiclón de las Azores comenzará a reducir las precipitaciones en buena parte del país.

Tiempo en Madrid: lluvias y temperaturas de apenas 24 grados

El tiempo en Madrid experimentará un cambio importante este jueves. La capital comienza la jornada con cielos cubiertos y precipitaciones, en contraste con las temperaturas elevadas registradas durante otros momentos de agosto.

MADRID, 25/06/2026.- Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid, este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

La previsión de AEMET para Madrid contempla una probabilidad de precipitación del 100% durante la primera mitad del día. Posteriormente, el riesgo disminuye y las condiciones tenderán a mejorar conforme avance la jornada.

Las temperaturas también serán protagonistas. En la ciudad de Madrid, los termómetros se moverán aproximadamente entre los 15 grados de mínima y los 24 grados de máxima, dejando un ambiente considerablemente más fresco.

El viento soplará principalmente del suroeste y oeste. La situación comenzará a cambiar el viernes, cuando se esperan cielos poco nubosos y máximas cercanas a los 26 grados, antes de un nuevo ascenso durante el fin de semana.

Cataluña se acerca a los 30 grados, pero tendrá chubascos y tormentas

El escenario será diferente en Cataluña, donde las temperaturas se mantendrán bastante por encima de las previstas en Madrid y Galicia. Barcelona podrá acercarse a los 30 grados durante las horas centrales del jueves.

El calor, sin embargo, convivirá con cierta inestabilidad. En el Pirineo de Lleida se esperan algunos chubascos ocasionales durante la tarde y no se descarta que las precipitaciones puedan estar acompañadas por tormentas.

El viento también ganará protagonismo. En cotas altas y zonas expuestas del Ripollès, las rachas del suroeste podrán llegar a ser muy fuertes, especialmente en los sectores montañosos.

La inestabilidad podrá alcanzar además zonas costeras. Existe posibilidad de aguaceros o tormentas en las costas de Barcelona y Tarragona, mientras el viento tenderá a aumentar de intensidad durante la tarde.

Galicia continúa bajo las lluvias después del aviso naranja

Las lluvias en Galicia seguirán siendo protagonistas este jueves después de una jornada de miércoles marcada por precipitaciones intensas. La comunidad continúa bajo la influencia del frente que entró por el noroeste de la Península.

Las precipitaciones ya han dejado acumulados significativos durante las primeras horas. Hasta primera hora de este jueves se habían registrado 14,7 litros por metro cuadrado en Santiago de Compostela, 13,7 en Padrón y 12,4 en Boiro.

En A Coruña, el jueves también ha comenzado con precipitaciones y temperaturas cercanas a los 16 grados. El contraste resulta especialmente marcado frente a Cataluña, donde los valores serán considerablemente superiores durante las horas centrales.

La inestabilidad continuará igualmente en el litoral. AEMET contempla aguaceros y tormentas en aguas costeras de A Coruña y Pontevedra, mientras que en Lugo también pueden aparecer precipitaciones durante el episodio.

Cuándo dejará de llover en Madrid y Galicia

El tiempo en España comenzará a estabilizarse progresivamente después de este jueves. La influencia del anticiclón de las Azores favorecerá una reducción de las precipitaciones durante el viernes, especialmente en el noroeste.

En Madrid, la mejoría llegará antes. Después de las precipitaciones del jueves, AEMET prevé para el viernes una jornada poco nubosa, con temperaturas máximas que comenzarán a recuperarse y rondarán los 26 grados.

En Galicia, las lluvias perderán intensidad y extensión. Todavía pueden quedar precipitaciones débiles en algunos sectores del noroeste y del Cantábrico, pero la tendencia será hacia una estabilización conforme avance el día.

Cataluña mantendrá un escenario diferente. Aunque pueden aparecer chubascos en determinados puntos, las temperaturas continuarán siendo relativamente elevadas, especialmente en comparación con el centro y noroeste peninsular.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 29/04/2026.- Vista de las nubes en la calle Gran Vía en Madrid este miércoles cuando la Comunidad de Madrid ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam) por la previsión de lluvias y tormentas a partir de las 12:00 horas. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

El anticiclón de las Azores cambiará el tiempo desde el viernes

La clave de la evolución meteorológica estará en el anticiclón de las Azores. Su influencia aumentará durante el viernes y permitirá que el frente responsable de las precipitaciones vaya perdiendo fuerza.

El cambio reducirá las lluvias en España y favorecerá una disminución del viento en buena parte de la Península. En Galicia, las precipitaciones pasarán a ser más débiles y tenderán a desaparecer progresivamente.

Las temperaturas también comenzarán a reorganizarse. Las máximas subirán en buena parte de la mitad occidental, mientras que podrán bajar en sectores de la mitad oriental.

De esta forma, el episodio dejará este jueves uno de sus últimos días de mayor contraste: lluvias y ambiente fresco en Madrid, precipitaciones y tormentas en Galicia y temperaturas próximas a 30 grados en Cataluña.