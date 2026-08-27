El tiempo en España afronta un nuevo cambio este jueves 27 de agosto. Después de las fuertes precipitaciones del miércoles, la inestabilidad continuará afectando especialmente al norte, aunque con una distribución diferente de las lluvias y las tormentas.

Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria estarán entre las comunidades donde se notarán los efectos de esta situación. Se esperan chubascos en diferentes puntos y el viento podrá soplar con rachas muy fuertes en zonas elevadas y expuestas.

El cambio también llegará a los termómetros. Las temperaturas bajarán en amplias zonas y el descenso de las máximas podrá ser localmente notable en áreas del norte, coincidiendo con la progresiva entrada de aire más fresco.

Aragón espera chubascos y rachas muy fuertes este jueves 27 de agosto

El Pirineo aragonés será una de las zonas donde continuará la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé intervalos nubosos durante este jueves, con nubes bajas durante la mañana y un aumento de la nubosidad de evolución a partir del mediodía.

Durante la tarde se esperan chubascos ocasionales y no se descarta que puedan estar acompañados por tormentas. El episodio llegará además con un descenso de las temperaturas mínimas y una bajada de las máximas en la parte occidental del Pirineo.

El viento será otro de los elementos destacados. AEMET prevé predominio de componente sur moderado, pero en las cotas altas soplará fuerte del suroeste y con rachas muy fuertes, por lo que las zonas de montaña concentrarán las condiciones más adversas.

En la Ibérica aragonesa, por su parte, no se descarta alguna lluvia débil o algún chubasco disperso en el entorno del Moncayo. El viento del suroeste tendrá intervalos fuertes durante la tarde y también podrán producirse rachas muy fuertes en cotas altas y lugares expuestos.

VIGO, 24/08/2026.- Un rayo cae en Vigo esta noche tormentosa tras un verano de secano. LLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada inestable en buena parte de la Península y Baleares, con precipitaciones en el oeste peninsular, que serán localmente fuertes y persistentes, así como tormentas fuertes en el nordeste. Las temperaturas máximas registrarán un descenso. EFE/ Sxenick Fuente: EFE sxenick

La Rioja tendrá lluvias, tormentas y un descenso notable de las temperaturas

La Ibérica riojana también afrontará una jornada marcada por el cambio del tiempo. AEMET espera cielos nubosos o muy nubosos, especialmente durante la mañana, antes de que comiencen a abrirse claros hacia las últimas horas del jueves.

Las lluvias y chubascos serán débiles o localmente moderados y se concentrarán preferentemente en las sierras occidentales. AEMET tampoco descarta que estos chubascos puedan aparecer acompañados por alguna tormenta.

Uno de los cambios más significativos se producirá en las temperaturas. Los valores experimentarán un descenso moderado, especialmente las máximas, y la bajada podrá llegar a ser localmente notable.

También habrá que prestar atención al viento. Soplará del sur y suroeste de forma moderada, con intervalos fuertes, mientras que en cotas altas y zonas expuestas será generalmente fuerte y podrá dejar rachas muy fuertes.

Asturias y Cantabria, bajo lluvias y chubascos antes de una mejoría

La inestabilidad se extenderá por la cornisa cantábrica. En los Picos de Europa, AEMET espera cielos nubosos o muy nubosos y lluvias y chubascos débiles o moderados, que serán más frecuentes durante las horas centrales y la tarde.

Las precipitaciones tenderán a remitir al final del día, aunque no se descarta que algún chubasco pueda aparecer acompañado por tormenta. Las temperaturas también bajarán y el descenso de las máximas podrá ser localmente notable.

El viento del suroeste volverá a ganar protagonismo en las cotas altas, donde soplará fuerte y podrá registrar rachas muy fuertes. De esta forma, las zonas montañosas de Asturias y Cantabria estarán entre las áreas donde más se notará el cambio.

En las aguas costeras de Asturias, AEMET prevé además aguaceros y tormentas durante parte del episodio. En Cantabria también pueden producirse aguaceros locales, mientras el viento volverá a ganar intensidad hacia el final de la jornada.

¿Dónde habrá tormentas este jueves 27 de agosto?

Las tormentas no estarán repartidas de manera uniforme. El Pirineo aragonés podrá registrar chubascos acompañados de tormenta durante la tarde, mientras que en la Ibérica riojana tampoco se descarta actividad tormentosa.

En Asturias, la previsión para Picos de Europa contempla lluvias y chubascos durante las horas centrales y la tarde, con posibilidad de alguna tormenta. En zonas costeras también persistirá la inestabilidad durante parte de la jornada.

Galicia continuará igualmente bajo los efectos del episodio después de haber sido la comunidad más castigada durante el miércoles. En su costa, AEMET mantiene hasta el mediodía del jueves una previsión de tormentas generalizadas con posibilidad de granizo pequeño.

La situación será, por tanto, muy diferente entre el norte y otras zonas de España. Mientras varias comunidades afrontan lluvias, viento y descenso térmico, en otros puntos las condiciones serán más estables.

El sábado se mantendrá el tiempo estable en buena parte de España, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé episodios de tormenta. Fuente: archivo.

El anticiclón de las Azores comienza a ganar terreno

El episodio comienza a mostrar señales de cambio. Un anticiclón de las Azores se extiende progresivamente y favorecerá una estabilización posterior de las condiciones meteorológicas en buena parte del país.

La tendencia será especialmente visible a partir del viernes. Las precipitaciones perderán extensión en el noroeste y el viento tenderá a disminuir, aunque todavía podrán quedar lluvias débiles en algunos sectores.

En el Cantábrico, por ejemplo, AEMET no espera condiciones que requieran avisos marítimos entre la tarde del jueves y la del viernes. Esto apunta a una progresiva mejoría después de las jornadas de mayor inestabilidad.

El cambio no implica que desaparezca inmediatamente cualquier posibilidad de lluvia en España. Sin embargo, la entrada de las altas presiones permitirá que el episodio vaya perdiendo fuerza después de un jueves todavía marcado por los chubascos, el viento y el descenso de las temperaturas.