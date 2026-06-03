El pesimismo empieza a crecer, pero una encuesta muestra que gran parte de la sociedad todavía cree que Javier Milei tiene capacidad de resolverla. Cuáles son los atributos que se destacan.

El presidente Javier Milei hizo una primera mención pública a la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, familiar del periodista Hugo Alconada Mon.

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario compartió la mirada de un reconocido jurista sobre el retiro del pliego de Michelli.

“Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, postula el exjuez federal Ricardo Manuel Rojas en la publicación que compartió Milei en X.

Cabe destacar que el remitente del mensaje es Ricardo Manuel Rojas, exjuez federal a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal y exsecretario de la Corte Suprema de Justicia. A comienzos del 2025, su nombre sonó entre los posibles candidatos del Gobierno para ocupar la Procuración del Tesoro, cargo que hoy ocupa Sebastián Amerio.

La decisión de Milei de retirar el pliego de la jueza Michelli —a pesar de que ya había obtenido dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado— produjo una ruptura en el bloque oficialista de la Cámara Alta encabezada por Patricia Bullrich.

A través de un comunicado difundido públicamente, la extitular de la cartera de Seguridad adelantó que no acompañaría la decisión del Presidente amparándose en la figura de la objeción de conciencia, puesto que la medida “iba en contra de sus valores personales”.

Sin embargo, los rumores de internas intentaron ser disipados este miércoles cuando Bullrich compartió una imagen suya junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con la leyenda: “Trabajando siempre juntas”.