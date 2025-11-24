Un nuevo parque acuático llega a Argentina para cambiar para siempre el concepto de vacaciones. El predio será inaugurado en enero para ocupar 13 hectáreas, más de 50 atracciones y 30 de toboganes gracias a una inversión de u$s 40 millones.

El megaproyecto estará ubicado en Córdoba y también contempla la construcción de un shopping a cielo abierto con más de 46 locales y un estadio cerrado multiuso con capacidad de 14.000 personas.

Construyen un parque acuático en Córdoba: cuáles serán las atracciones

Infinito Water Park será un complejo ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, entre Costanera y la autopista a Rosario. El complejo busca ser un centro de diversión y un motor económico clave para la provincia. Ocupará un total de 13 hectáreas y podrá albergar a 7.000 personas en simultáneo.

Infinito Water Park. Foto: prensa.

La propuesta contempla más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados para distintos públicos. Dentro de los más destacados se destaca una pileta con olas artificiales capaz de almacenar 3,5 millones de litros de agua y generar olas de hasta 1,8 metros de altura mediante impulsores de aire.

En la misma línea, contará con un río lento de 500 metros de recorrido, playas de arena con reposeras y sombrillas y un sector VIP con propuestas gastronómicas. Los juegos acuáticos y de diversiones serán provistos por Action Park Waterscapes, firma española presente en más de 30 países de Europa, Asia y América.

Infinito Water Park. Foto: prensa.

También, contempla diferentes zonas tematizadas para distintos públicos que incluyen espacios familiares, juveniles e infantiles. El parque se alimenta de cuatro pozos de agua que toman el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y recicla el agua mediante 10 filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.

Shopping a cielo abierto y una arena cerrada

El proyecto de Infinito Open busca consolidarse como un nuevo polo de actividad turística en Córdoba. El complejo tendrá en total 36 hectáreas y 206.000 metros cuadrados cubiertos. Las otras claves serán:

Infinito Open Mall : shopping abierto de 46 locales distribuidos en 7.000 metros cuadrados. Contará con propuestas comerciales, juegos bajo la firma de Neverland y Funland (con bowling y camas elásticas) y un museo sensorial de 2.000 metros cuadrados. Tendrá una oferta gastronómica de primer nivel con un piano bar y otros restaurantes.

Infinito Arena: estadio multiuso con capacidad de hasta 14.000 personas. Para eventos al aire libre, se extiende a más de 50.000 personas.

Para la temporada 2026 - 2027, está prevista la segunda fase del parque que incorporará un área de juegos extremos y una Vuelta al Mundo de 108 metros de altura.

Cuándo abrirá Infinito Water Park y cuánto costarán las entradas

La obra del parque acuático se encuentra en un avance de entre 85% y 90% y la apertura será el 3 de enero. Se espera recibir 450.000 visitantes durante su primera temporada operativa entre enero y abril de 2026.