Alto Avellaneda prepara una fuerte ampliación que cambiará su oferta comercial. El centro comercial, ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, sumará 8.000 metros cuadrados en 2026, gracias a una inversión superior a u$s 10 millones.

El objetivo es atraer nuevas marcas internacionales y reforzar su propuesta de entretenimiento y gastronomía.

¿Cómo será la obra y cuándo empieza?

Los trabajos se realizarán en el sector donde funcionaba el espacio deportivo “La Cancha”. La primera etapa está prevista para el primer trimestre de 2026 y se extenderá durante todo el año.

El proyecto apunta a mejorar la experiencia de los más de ocho millones de visitantes anuales.

Más locales y marcas internacionales

IRSA, la empresa que opera el shopping, confirmó que la ampliación permitirá sumar nuevas tiendas y servicios. Aunque no reveló nombres, adelantó que varias de las marcas que llegarán son internacionales.

El movimiento forma parte de la estrategia de la compañía para renovar sus 14 centros comerciales y consolidar su liderazgo en el sector.

La compra del terreno y el plan de expansión

El año pasado, IRSA adquirió un lote lindero al shopping por u$s 12,2 millones. El predio tiene una superficie total de 86.861 m² y una construcción de 31.660 m², donde hoy funcionan Hiper ChangoMâs, McDonald’s y Easy. La compra abre la posibilidad de futuras ampliaciones, aunque aún no hay fecha confirmada.

Un shopping con historia y resiliencia

Inaugurado en 1995 en el antiguo mercado de lanas de Avellaneda, Alto Avellaneda pasó por varias manos hasta quedar en poder de IRSA en 1997.

Tras la pandemia, el centro comercial perdió marcas como Falabella y Garbarino, pero la empresa respondió con un plan de inversión de u$s 20 millones para sumar propuestas innovadoras.

¿Qué marcas se suman a la red de IRSA?

En el último año, IRSA anunció aperturas de nuevos locales en otros shoppings: Victoria’s Secret y Bath & Body Works en Alto Palermo, Decathlon en Abasto, y firmas como Sandro, Adolfo Domínguez y Montblanc. Además, Farm Rio, The Kooples y Emporio Armani llegarán entre 2026 y 2027 a Alcorta Shopping y Patio Bullrich.