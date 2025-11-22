Un equipo de la “B” construirá un mega estadio: tendrá una inversión de 3.200 millones u$s y será de los más modernos Fuente: Birmingham City

Un gigantesco y magnífico proyecto para remodelar por completo su estadio fue anunciado recientemente por el Birmingham City, equipo de la segunda división de Inglaterra, y pasará a ser uno de los más importantes de toda Europa.

El pasado jueves 20 de noviembre, el club Birmingham City FC anunció que se lanzó de manera oficial el plan de remodelación integral de todo su estadio para convertirlo en uno de los más modernos de la región y con una capacidad para albergar a 62.000 personas.

Además, el proyecto tendrá una inversión que superará los 3.000 millones de dólares y el estadio combinará rasgos históricos de la ciudad con la última tecnología utilizada en las canchas de fútbol.

Cómo será el nuevo estadio de Birmingham City

Con la conmemoración de los 150 años del club, la firma Knighthead Capital Management se asoció con Heatherwick Studio y MANICA Architecture para diseñar el nuevo estadio de Birmingham City FC.

Inspirado en la tradición industrial que tiene Birmingham, el nuevo estadio contará con 12 torres de ladrillo en forma de chimenea para homenajear las raíces de las fábricas que le dieron vida a la ciudad en el siglo pasado.

En este sentido, la fachada también tendrá similitudes con las estructuras de las antiguas fábricas y dentro del estadio habrá bares, restaurantes y diversos salones para brindar una experiencia que no se limite únicamente al espectáculo deportivo.

Los detalles del megaestadio que tendrá Birmingham City

En un comunicado, Birmingham City afirmó que el nuevo estadio estará preparado para albergar todo tipo de eventos, lo que permitirá incrementar de manera considerable los ingresos del club.

“Los diseños incluyen un techo retráctil y una inclinación ajustable, lo que permite flexibilidad durante todo el año para grandes eventos deportivos, conciertos internacionales y experiencias culturales a gran escala”, detallaron en una publicación.

En lo que respecta a la estructura del nuevo estadio, las tribunas se harán hasta el nivel del césped y contarán con una inclinación que permita ampliar la acústica durante los encuentros. Además, habrá un techo que recubra a los cuatros costados, junto con pantallas y cartelería LED.

A su vez, David Manica, presidente y propietario de MANICA Architecture, destacó que "Birmingham es una comunidad resiliente y apasionada, por lo que el diseño de este nuevo estadio debía reflejar la tenacidad y la pasión de su gente".

Cuándo estará terminado el nuevo estadio y cuáles son las claves

El presidente de la institución, Tom Wagner explicó que “este es un hito importantísimo para el Birmingham City Football Club, ya que crea un hogar para el club que refleja nuestra ambición de competir al más alto nivel”, señaló.

En ese sentido, Wagner resaltó que “el diseño emblemático es una declaración de intenciones para la ciudad de Birmingham y la región de West Midlands, un testimonio del auge de esta zona”, en referencia al diseño que tendrá el complejo.

Por su parte, se espera que las obras comiencen en 2026 luego de la etapa de planificación y puedan finalizar para el inicio de la temporada 2030-2031, otorgándole al club un estadio de última generación y que respete el símbolo histórico de la ciudad.