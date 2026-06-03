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Oportunidad

Potencial

Analistas de los mercados tienen la atención puesta en los dictámenes que se conocerán en las próximas dos semanas que podrían disparar en un futuro cercano la inversión en activos argentinos tanto como para modificar sustancialmente los volúmenes de negociación en el mercado local.

MSCI, la firma global que elabora indicadores sobre plazas financieras, activos y emisores soberanos y privados destinados a orientar inversiones, emitirá dos informes que podrán dar algunas pistas.

Para el 18 de junio tiene agendada la publicación de los resultados de la Revisión de Accesibilidad al Mercado Global MSCI 2026. En tanto que el 23 de junio dará a publicidad los resultados de la Revisión Anual de Clasificación de Mercado MSCI 2026.

Como se recordará, la Argentina como país integra el casillero “standalone” (inclasificable) en la grilla de MSCI que divide a los destinos de flujos, en grado decreciente, como mercados desarrollados, mercados emergentes, mercados de frontera, mercados de frontera avanzados, y finalmente al standalone.

Compartimos pelotón con Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Líbano, Malta, Nigeria, Palestina, Ucrania y Zimbabwe.

Recategorización

El proceso de recategorización lleva su tiempo. Si se continúa con los procedimientos tradicionales, debe mediar una evaluación del país y someterse a consulta a bancos y referentes del mercado financiero la situación del país.

La Argentina descendió al fondo de las clasificaciones de la mano del cepo al dólar y las trabas al movimiento de capitales. Por esa misma razón es que algunos observadores consultados dudan acerca de si MSCI no tendrá en cuenta las restricciones cambiarias remanentes para el giro de las empresas.

Según Bloomberg, durante el año, las compras del índice Global X Argentina MSCI ETF han subido u$s 63 millones en lo que va del año, en parte por el optimismo del mercado ante la posibilidad de que MSCI recategorice al fondo en una revisión de junio.

Del lado del Gobierno, consideran que hoy en día no hay inconveniente para que las empresas puedan mover libremente sus fondos con mecanismos de mercado que no solo son la compra y giro de divisas.

Aún así, en el ritmo normal de MSCI, y que podría suceder hipotéticamente ahora, se inicia la revisión y las consultas en un proceso que suele demorar bastante más de un año.

En los informes de junio, especulan en el mercado, podría haber alguna mención al proceso de la Argentina, en el proceso de reformas promercado del Gobierno.

Algo de eso es lo que está sucediendo con Grecia. A fines de marzo de este año fue anunciado que se reclasificaría de emergente a desarrollado, pero con efecto en mayo de 2027.

Actualmente se está revisando también el status de Bulgaria, standalone como la Argentina.

Oportunidad

La reclasificación, tanto del ranking soberano como también de los indicadores privados, suelen disparar inversiones en forma automática en las carteras globales que se organizan por índices de mercados frontera o emergentes.

Moody’s había calculado un volumen potencial de ingreso al mercado argentino, una vez modificada la categoría, de unos u$s 2000 millones.

Pero el upside podría ser mayor. Si MSCI finalmente eleva a la Argentina dos niveles hasta la categoría de mercado emergente, las acciones locales podrían recibir cerca de u$s 5000 millones en flujos de inversión, según Nikolaj Lippmann, estratega de renta variable para América Latina de Morgan Stanley le dijo a Bloomberg.

“Si se logra dar sostenibilidad a las políticas más allá de 2027, realmente habrá una gran llegada de capital proveniente de la minería, la energía y los mercados globales de capitales”, afirmó Lippmann.

Bajo el ticker $ARGT de ese ETF la cartera replica acciones en un 19% de Mercado Libre, el 10% de ADR de YPF, 8% de Vista, 6% de Galicia, 5% de Pampa, y 4% de TGS y Macro, entre otros.

Se trata de la principal vía para que inversores del exterior accedan a acciones argentinas. Según Bloomberg, han subido u$s 63 millones en lo que va del año, en parte por el optimismo del mercado ante la posibilidad de que MSCI recategorice al fondo en una revisión de junio.

De acuerdo con Bloomberg, los ingresos posibles compensarían parte de los u$s 192 millones en salidas que había generado la incertidumbre alrededor de las elecciones legislativas de octubre del año pasado. El ETF acumula un aumento de alrededor de u$s 500 millones desde el primer año completo de Javier Milei en el poder.

Si MSCI finalmente eleva a la Argentina dos niveles hasta la categoría de mercado emergente, las acciones locales podrían recibir cerca de u$s 5000 millones en flujos de inversión, según Nikolaj Lippmann, estratega de renta variable para América Latina de Morgan Stanley

Stanley Druckenmiller, quien fue mentor tanto del secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent como del actual presidente de la Reserva Federal de los EE.UU., Kevin Warsch, también declarado ferviente libertario, ha renovado recientemente las apuestas por activos argentinos.

A través de su fondo, el Duquesne Family Office, adquirió en el primer trimestre del año u$s 128 millones en la petrolera estatal YPF. Y también amplió su cartera argentina a través de tenencias en el ETF de MSCI y de posiciones en Vista.

Stanley F. Druckenmiller, inversor estadounidense.

En el primer trimestre, Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs Group también compraron el ETF argentino, según se desprende de las presentaciones, mientras que JPMorgan Chase tomó posiciones en Vista, y Citigroup invirtió en Grupo Financiero Galicia.

Potencial

“El mayor interés se ve en comprar acciones, más que bonos argentinos, porque los inversores ven mucho más upside en nombres como YPF, Vista o Pampa —especialmente en energía— que en la deuda soberana”, dijo a Bloomberg Alberto Ades, director de research and strategy del hedge fund NWI Management.

“El mercado está esperando un upgrade para Argentina”, dijo Daniel Chodos, socio de Dhalmore Capital. “En general, los fondos no pasivos intentan adelantarse” a las recategorizaciones.