Uno de los shoppings más emblemáticos del sur del Gran Buenos Aires anunció una ampliación millonaria que transformará por completo su oferta comercial y gastronómica.

A días de cumplir 30 años, el centro comercial más grande del grupo IRSA encara la renovación más importante de su historia y sumará 8.000 metros cuadrados adicionales.

¿Qué shopping de Buenos Aires encara una renovación histórica?

El protagonista es Alto Avellaneda, inaugurado en 1995 y convertido desde entonces en un punto de referencia para el consumo, el entretenimiento y la vida urbana en la zona sur.

Con 75.000 metros cuadrados cubiertos, 123 locales, marcas ancla y un flujo mensual de 700.000 visitantes, es además uno de los centros comerciales con mayor facturación de IRSA, junto con Abasto y Alto Palermo.

¿De cuánto será la inversión y qué obras están previstas?

La renovación implicará una inversión superior a los u$s 10 millones y se ejecutará en dos grandes etapas:

Primera etapa (en ejecución): 5.000 m2 nuevos

Destinados a dos propuestas de gran escala:

Un nuevo espacio de entretenimiento Una nueva propuesta de servicios, aún sin nombre confirmado.



• Segunda etapa (2026): 3.000 m2 adicionales

Se construirá:

Un nuevo polo gastronómico Un restaurante fuera del patio de comidas, algo inédito para el shopping



En total, se sumarán 8.000 m2 que permitirán incorporar nuevas marcas, ampliar locales existentes y reforzar la experiencia de compra, ocio y gastronomía.

¿Por qué Alto Avellaneda decide expandirse ahora?

El shopping alcanza hoy ocupación del 100%, tiene lista de espera de marcas y funciona como un destino deliberado, ya que los visitantes van a comprar, al cine o a la oferta gastronómica.

IRSA impulsa un plan regional de reconversión de centros comerciales, orientado a transformarlos en centros de experiencia, con espacios más flexibles, propuestas de bienestar y actividades nocturnas.

En este contexto, Alto Avellaneda, con locales, cine, gastronomía y servicios abiertos hasta la madrugada, encaja plenamente en la estrategia del grupo.

¿Qué marcas y propuestas son clave dentro del shopping?

Entre las anclas y tiendas más destacadas se encuentran:

Zara

Nike,

Frávega

Puma

Levi’s

Prüne

Starbucks

Isadora

Caro Cuore

Key Biscayne

Paula Cahen D’Anvers

En entretenimiento, se destaca Cinemark Alto Avellaneda, con ocho salas y una principal de casi 500 butacas, la más grande del país.

¿Qué cambios recientes muestran la transformación del shopping?

Algunas de las novedades ya inauguradas que anticipan la nueva etapa:

Maldini Park, un espacio que combina juegos, gastronomía y cafetería para público familiar

Flash Mercado Libre, el primer punto para compraventa de autos del gigante del e-commerce

Renovación y ampliación de tiendas ancla

Llegada de nuevas marcas de indumentaria y lifestyle

Estas iniciativas buscan ampliar el perfil del centro comercial más allá del retail tradicional, incorporando experiencias y servicios que fidelizan al público del sur.