Uno de los shoppings más emblemáticos del sur del Gran Buenos Aires anunció una ampliación millonaria que transformará por completo su oferta comercial y gastronómica.
A días de cumplir 30 años, el centro comercial más grande del grupo IRSA encara la renovación más importante de su historia y sumará 8.000 metros cuadrados adicionales.
¿Qué shopping de Buenos Aires encara una renovación histórica?
El protagonista es Alto Avellaneda, inaugurado en 1995 y convertido desde entonces en un punto de referencia para el consumo, el entretenimiento y la vida urbana en la zona sur.
Con 75.000 metros cuadrados cubiertos, 123 locales, marcas ancla y un flujo mensual de 700.000 visitantes, es además uno de los centros comerciales con mayor facturación de IRSA, junto con Abasto y Alto Palermo.
¿De cuánto será la inversión y qué obras están previstas?
La renovación implicará una inversión superior a los u$s 10 millones y se ejecutará en dos grandes etapas:
- Primera etapa (en ejecución): 5.000 m2 nuevos
Destinados a dos propuestas de gran escala:
- Un nuevo espacio de entretenimiento
- Una nueva propuesta de servicios, aún sin nombre confirmado.
• Segunda etapa (2026): 3.000 m2 adicionales
Se construirá:
- Un nuevo polo gastronómico
- Un restaurante fuera del patio de comidas, algo inédito para el shopping
En total, se sumarán 8.000 m2 que permitirán incorporar nuevas marcas, ampliar locales existentes y reforzar la experiencia de compra, ocio y gastronomía.
¿Por qué Alto Avellaneda decide expandirse ahora?
El shopping alcanza hoy ocupación del 100%, tiene lista de espera de marcas y funciona como un destino deliberado, ya que los visitantes van a comprar, al cine o a la oferta gastronómica.
IRSA impulsa un plan regional de reconversión de centros comerciales, orientado a transformarlos en centros de experiencia, con espacios más flexibles, propuestas de bienestar y actividades nocturnas.
En este contexto, Alto Avellaneda, con locales, cine, gastronomía y servicios abiertos hasta la madrugada, encaja plenamente en la estrategia del grupo.
¿Qué marcas y propuestas son clave dentro del shopping?
Entre las anclas y tiendas más destacadas se encuentran:
- Zara
- Nike,
- Frávega
- Puma
- Levi’s
- Prüne
- Starbucks
- Isadora
- Caro Cuore
- Key Biscayne
- Paula Cahen D’Anvers
En entretenimiento, se destaca Cinemark Alto Avellaneda, con ocho salas y una principal de casi 500 butacas, la más grande del país.
¿Qué cambios recientes muestran la transformación del shopping?
Algunas de las novedades ya inauguradas que anticipan la nueva etapa:
- Maldini Park, un espacio que combina juegos, gastronomía y cafetería para público familiar
- Flash Mercado Libre, el primer punto para compraventa de autos del gigante del e-commerce
- Renovación y ampliación de tiendas ancla
- Llegada de nuevas marcas de indumentaria y lifestyle
Estas iniciativas buscan ampliar el perfil del centro comercial más allá del retail tradicional, incorporando experiencias y servicios que fidelizan al público del sur.